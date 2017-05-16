「通靈」女主審索菲亞 將替中信女孩日開球
前陣子電視影集通靈少女的播出，讓身為女主角原型的「索菲亞」劉柏君名字傳遍全台，如今只聞其名、想見其人的人，有望圓夢了！中信兄弟本周末舉辦「女孩日」活動第二天(21日)，身為通靈少女、同時也是台灣第一名女主審的劉柏君，將前往台中洲際棒球場，替兄弟與統一獅的比賽，開出漂亮好球。
通靈少女影集中，女主角謝雅真的原型角色就是教名「索菲亞」的劉柏君，不過她除了當靈媒，同時也是個徹底的棒球迷，如今不過問宮廟事的她，努力克服女在追尋棒球裁判夢上的阻礙，實踐夢想台灣棒球史上第一名女性棒球主審裁判。
兄弟本周末20日、21日兩天，將在洲際棒球場舉辦為期兩天的「女孩日」，活動首日先由台灣女棋士黑嘉嘉擔任開球嘉賓，索菲亞則是在第二天與大家見面，兄弟球團期望藉著分別在不同領域有所成就的兩人，能鼓勵女孩們勇於追夢，達成自己的目標。
(中時電子報)
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