英軍訂購太陽能飛機 可當做衛星代用品

西風-S太陽能飛機，可以飛到2萬公尺的高空，適合做為天氣觀察與大地遙測之用，因此被稱為「高空擬衛星」。(圖/空中巴士公司)

太陽能飛機有了實際用途。英國國防部（MOD）向空中巴士公司購買該公司的「西風-S」(Zephyr-S)太陽能無人飛機，將會在夏季結束前就提供給英國國防部。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，英國國防部是在2016年2月訂購了兩架西風-S太陽能無人機，價格為10,600萬英鎊（1381萬美元），然後在去年8月份增訂第3架。研發西風-S的經理傑克．歐佛曼(Jack Offerman)表示：「我們一直都相信太陽能飛機具有商業化的潛力，我們希望在2020成為空巴公司的主打產品之一。儘管還有一些技術問題需要解決，但是它的長期滯空與不需外在補給的性能，具有很多用途。現在荷蘭與丹麥的軍方也有太陽能飛機表達興趣。」

歐佛曼說，技術上來說，可長期滯空的飛行器應可被稱為「高空擬衛星」(HAPS) ，也就是不需要太空衛星的成本，卻具有類似衛星的性能，而且它還能依任務要求變換位置地點，不像衛星那樣，只有固定的軌道。

2016年，太陽能飛機「陽光動力2號」(Solar Impulse 2)以1年的時間完成環球一週的航行，為太陽能飛機打出了知名度。而空中巴士公司的西風-S則是一種無人機(UAV)，外觀類似薄型滑翔機，在機翼上覆蓋太陽能電池板，翼展長達25公尺，但機機僅7公尺，重量為62公斤。憑著機體輕，與長翼帶來的升力，西風-S可飛到到70,000英尺(21,336公尺)，並且能在這個高度長期徘徊，因此很適合做為天氣觀測、通訊和商業交通的種種用途。

空巴還提出雙機身、翼展達到33公尺的西風-T(Zephyr-T)，可以有更大的有效載荷量，用以安裝更複雜的觀測與通訊設備，不過目前還處於原型設計的最後階段，還沒有實際完成。

(中時電子報)