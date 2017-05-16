端午節勿放「粽」過度，推軟食代換概念。(朴子醫院提供)

端午節即將來臨，朴子醫院營養師毛柔壹針對吞嚥功能不佳的年長者，提出五穀粽食材配方，搭配3大原則「五穀浸泡、葉菜勾芡、軟質水果」讓飲食更均衡。

毛柔壹表示，食用五穀粽的好處主要是因為五穀粽熱量低，營養且好消化，可以充分嚼碎。傳統糯米粽比較黏Q，而且咬入口內不易嚼碎，如果消化功能不佳食物在腸胃內停留過久，容易引起漲氣，改用五穀粽正好可以避免此一問題。

毛柔壹說，內餡的部分可以利用豆干取代肥肉，或者白肉取代火腿臘肉，選用栗子取代蛋黃，而且是市面上市售都有現成的食材。葉菜類可將蔬菜切碎或剪短，勾芡並且延長烹煮時間，使青菜軟爛方便咀嚼。也可多選擇瓜果類食材煮湯例如：冬瓜、絲瓜、胡瓜、南瓜等質地軟爛較方便咀嚼，避免腸胃道不適症狀。

另外，較軟質水果例如，如香蕉、西瓜、水蜜桃、木瓜、芒果、奇異果、火龍果等都很適合食用，也可以打成果汁酌量加水稀釋，不要過濾以增加膳食纖維的攝取，但是要避免再加入多餘的糖份。果汁中加點擺或鳳梨、香果可以增添風味，促進腸胃消化。

毛柔壹提醒民眾若有慢性疾病，例如腎臟病患應避免吃五穀米粽，可以選用西谷米粽或單純白米粽，因五穀粽含均是含磷、鉀成分高的食材，建議腎臟病患少食為妙。

(中時)