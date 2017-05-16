豬隻疫苗議價空間少 雲林防疫所籲勿貪小便宜

預防仔豬感染環狀病毒的百靈佳疫苗係原裝進口，每瓶50西西零售價高達3750元，基於成本考量，豬農貪便宜買到黑心貨雖不足為奇，但雲林縣防疫所提醒，熱門疫苗通常都不太有議價空間，即使每劑便宜1元，豬農也應小心，才不會因小失大。

林內三源牧場女主人林淑玲指出，如果根據檢警估計，2年來有10萬劑假疫苗流入市面，對整體肉豬供應市場影響其實不大，應該只是侷限在區域而已，因為全國每年養豬頭數約550萬頭，雲林縣在140到150萬頭間。

林淑玲說，每隻斷乳的小豬都要施打1劑的環狀病毒疫苗，因為國內還未研發自製疫苗，所以全得仰賴進口，美國原裝的百靈佳牌每劑要價75元，2000至3000頭的中小型豬場打一次就要15萬至22萬5000元，成本不低，像該牧場飼養3萬頭，打這劑疫苗多達225萬元。

唯恐豬農再受騙，檢方提出辨識真假疫苗教戰手則，原廠的塑膠包裝瓶是一體成形，黑心貨瓶底有一條接縫線；原廠內容說明英文有粗字體，偽造全是細字體；原廠標韱許可證號農委會全有登錄，所以打電話詢問主管機關可可知真假；原廠瓶蓋封緘編號都不同，如果發現封印編號有重複，一定是假疫苗。

雲林防疫所長廖培志說，百靈佳疫是養豬界很夯的疫苗，所以不論是經銷或零售議價空間都不太，如果有藥商推銷價格較低的同廠牌疫苗，十之八九有問題，豬農千萬不要貪小便宜而得不償失。

該防所技正鄭安國是獸醫，豬隻打了摻了生理食鹽水或滅過菌的疫苗，正常是不會影響健康，因為動物體內組織會自行吸收水分。不過，因為在稀釋分裝過程中，除非也像原廠疫苗一樣，採無菌真空進行，否則一定會被汙染，一旦是生物性的細菌汙染，可能導致豬隻產生免疫病變。

鄭安國指出，豬農或許因成本考量而買到黑心疫苗，然而不肖業者也很狡猾，遇到警覺心重的豬農懷疑疫苗價格太低而不敢購買時，就將價格抬升到每劑只比原廠少1元，降低豬農疑慮，大賺黑心錢，應該嚴懲。

(中時)