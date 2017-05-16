手作茶凍 資源生體驗多元學習

學生體驗手作茶凍。(校方提供)

高苑科技大學諮商輔導中心暨資源教室，今(16)天舉辦自我探索活動，希望學生學會建立人際關係的能力及習得一技之長的實力，在團體活動中可以獲得他人的支持理解，增進與同儕之間的良性互動經驗。

這次自我探索的活動，邀請講師宋松江帶領資源教室的學生手作茶凍，從食材注意的事項，到後續備料和製作過程，每個步驟清楚解釋與引導，學生也發揮巧思裝飾個人所做出的成品。過程中，與同儕分工合作與互相支援中，彼此也找到自我的成就感與價值感。

宋松江表示，幫助學生多元學習，增進對自我的了解，從學習互相支持、服務，也能發掘自己的潛能，找到屬於自己人生道路，實踐理想。

(中時)