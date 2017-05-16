專訪范可欽 豬哥亮復出當時是「驚恐的老人」

豬哥亮8年前靠拍燦坤廣告跨復出第一步。（華視、資料照）

豬哥亮8年前靠拍燦坤廣告跨復出第一步。（資料照）

豬哥亮8年前靠拍燦坤廣告跨復出第一步。（資料照）

范可欽8年年為豬哥亮復出的第一支廣告操刀。（資料照）

豬哥亮2009年2月被拍到在屏東吃黑輪身影，之後在余天、高凌風等人的奔走、最大債主楊登魁的首肯下，正式踏上8年的輝煌復出之路。他復出試人氣水溫的第一砲就是為燦坤拍攝冷氣廣告，當年為他操刀的廣告導演范可欽接受本報專訪時回憶，初見面時的豬哥亮根本是個「驚恐的老人」，那段期間，他不知道看豬哭過多少次，每次見面，他都要幫豬哥亮準備一包衛生紙。

「他太害怕了，不知道不知道市場能否接納他、不知道楊登魁願不願意讓他出來、不知道債主會不會放過他，也不知道未來是什麼。雖然我本來完全不認識他，但他一見到我就跟我說了很多故事，每次只要說到一點事，他動不動就掉眼淚，每次來都要準備一包衛生紙讓他哭。」

范可欽說，如果8年前豬哥亮沒復出，可能哪天我們會看到一個小新聞，說他落魄一生、貧病交迫，但這絕不是豬哥亮想要的，「他以前最糟糕時，在南部應徵大樓管理員，卻應徵不上。人家不要他謝新達。他這一生就是註定要做豬哥亮，不能做謝新達！就連結束一生，也是用豬哥亮的方式告別人世，而不是謝新達的方式，這就是他獨有的豬式告別式！這一切都是豬哥亮安排好的人生謝幕。」

他回想8年前兩人合作拍廣告的過程，當時可以明顯感受到豬哥亮的驚恐、戰戰兢兢，也小心翼翼地看待每一件事，「復出拍廣告前一周，他問我可否幫忙找到楊登魁，因為他拿到的兩百萬廣告代言費，有一百萬要『孝敬』楊董。我跟楊董身邊的人講，楊董說不必，錢讓他留著安家，還要他把身體弄好，再看以後是否有機會合作。」豬哥亮在他家聽到這段轉述時，當場激動痛哭，因為當時的他實在太害怕了，太太身體不好、兒子還小，又欠了一屁股債，那段時間豬哥亮每次到台北時，只能窩在高凌風家，完全不知道自己該怎麼辦。

後來終於等到廣告播出了，他被大家重新接納，新綜藝節目收視還破10，他再度成了「豬哥亮印鈔機」，讓這麼多人又靠著他重新做了很多事，拍電影、出唱片、主持綜藝節目。

雖然兩人後來沒有合作，不過，范可欽這些年偶爾會去看看他，豬哥亮生病住院時，他去醫院探病過三次，最後一次是今年農曆年前，當時豬哥亮胃口還很好，也很會說笑話、會嘲弄他自己身上的各種管線，正準備治療休養後要好好宣傳電影。他認為，豬哥亮知道自己最後的時間不多，想為家裡留一筆錢安家，所以他拚命拍電影作品、還抱著癌末的身體為電影宣傳，他其實都知道自己是在拚最後一口氣，「這就是豬哥亮！ 」

范可欽說，他的人生終於大和解了，老天爺也給了他8年，讓他從谷底翻身，對他來說，這是多出來的8年、風風光光的8年，最後女兒回來、全家團圓、好友和解，債也應該還得差不多了，他的一生這麼精彩，也已經圓滿，大家會很懷念他，雖然難過，但也沒有什麼好遺憾的了。

但他說自己和大家一樣，還是不捨，因為台灣從此再也沒有沒有豬哥亮這樣的表演方式了，他的表演風格已是空前絕後，台灣再也沒有能夠橫跨這麼長的年代、跨世代的藝人，能被各年齡層的觀眾都喜歡，「而且哪有人可以離開演藝圈10幾年，一回來就爆紅，做什麼紅什麼，創造了這麼多的豬式記錄？」但捨不得又怎麼辦呢？范可欽苦笑：「那就看重播吧！」

(中時)