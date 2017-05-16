第28屆金曲獎入圍 五月天《自傳》8項最夯

舒米恩（左起）、黃連煜、黃韻玲、孫淑媚、謝震廷出席第28屆金曲獎入圍名單公布記者會。（台視提供）

第28屆金曲獎今天（5月16日）舉行記者會，公布流行音樂類入圍名單，其中，亞洲天團五月天以《自傳》專輯入圍8項最多，艾怡良《說艾怡良》入圍7項居次；至於獨立樂團「草東沒有派對」去年3月發行的首張專輯《醜奴兒》入圍6項是第3名。

文化部影視及流行音樂產業局表示，本屆計有202家報名單位、606張專輯、1萬5934件作品參賽，經過92人次評審委員以初審及複審二階段評審後，計有175件作品入圍角逐27個獎項。

本屆金曲獎評審團主席由資深音樂人、「音樂精靈」黃韻玲擔任。她表示，這次開放數位音樂作品報名，花很多篇幅討論，今天公布的入圍名單，讓她感覺到有很多新聲音的反撲。

今年的特別貢獻獎有2位得主，分別是「寶島歌后」紀露霞，及已故創作歌手張雨生。評審團表示，紀露霞女士橫跨國、台語歌壇至今60年，見證台灣流行音樂的完整發展，自1954年至2017年，灌錄國台語歌曲超過千首，代表作品有《望你早歸》、《孤戀花》、《黃昏嶺》等曲，並投入歌謠傳承教學工作，跨越時空讓台灣流行歌謠繼續傳承，發光發熱。

已故歌手張雨生才華洋溢，創作出許多膾炙人口的音樂作品，在樂壇有相當大的影響力，成名曲《我的未來不是夢》，至今傳唱不休。張雨生音樂創作風格多變，無論在編曲或是詞曲方面皆相當前衛，啟發並影響了許多音樂人，他的創作精神也因此被延續及拓寬，貢獻值得肯定。

記者會上也公布本屆的評審團獎，得主是生祥樂隊的雙專輯作品《圍庄》。評審團表示，這套由18首歌構成的概念雙專輯，結合現實議題，亦不忘詩的氣質。曲風融合龐克、雷鬼、民謠、北管，開創新鮮生動的音樂路徑，展現雄渾野心。生祥樂隊以音樂創作實踐土地關懷，為我們的時代留下了可貴的紀錄。

第28屆流行音樂金曲獎頒獎典禮預計於6月24日晚間7時在台北小巨蛋舉行；2017金曲國際音樂節則將於6月21日至6月23日在台北寒舍艾美酒店舉行，活動內容包括國際論壇、商展交易中心、展示活動、快速媒合會、投售簡報會、金曲售票演唱會等，將邀請國際音樂產業及相關跨域專業人士來台參與，與國內業者就全球最新音樂產業其相關應用發展資訊進行交流，達成跨產業之媒合效益，詳情請上活動官網查詢。

(旺報)