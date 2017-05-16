明星商演價碼曝光！范冰冰一場1200萬稱霸中港台
范冰冰愛情事業兩得意，近日陸媒《全明星探》曝光一份中港台明星商演價格表，她以一場280萬人民幣（約1219萬台幣）酬勞位居首位，超強吸金功力令人羨慕不已。
據這份陸媒曝光的明星商演價碼表顯示，范冰冰以280萬人民幣登冠，其次是吳秀波180萬人民幣（約783萬台幣），黃曉明、李冰冰、汪峰與台灣天王周杰倫則以150萬人民幣（約653萬台幣）酬勞名列第3，再來為王力宏、張柏芝130萬人民幣（約566萬台幣）、楊冪、蕭敬騰、張惠妹、李玟、林志玲等人價碼則為120萬人民幣(約522萬台幣)。
明星們驚人吸金能力，吸引網友熱烈討論，「普通人怎麼辦？一個商演都百萬，唉」、「明星真有錢」、「普通明星一次出場費就足夠讓普通老百姓賺一兩年，大牌明星出場費更是要老百姓至少賺20年！！！中國的明星片酬真的高到離譜」。
(中時電子報)
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