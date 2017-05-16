端午節食品簡易試劑篩檢DIY 南市衛生局免費提供2000份
確保民眾食得安心，在家也能檢驗食品安全性。台南市政府衛生局檢驗科配製食品殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）行動檢驗試劑，應景端午節免費贈送試劑增加至2000份，提供市民食品篩檢DIY。
衛生局指出，過氧化氫俗稱雙氧水具殺菌作用，添加於食品中可殺菌，因此常被業者違法添加於魚丸、麵腸、麵條、麵製品、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米；皂黃、二甲基黃、二乙基黃常用於工業染料，由於價格低廉，常被不肖業者使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌。
此次提供行動檢驗試劑，使用方法簡單，民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，即可推估食品是否被違法添加，市民在家也能自行DIY，為食品安全作把關。市民即日起上班日上午9時至下午5時，可持證件至衛生局林森辦公室一樓服務處（東區林森路一段418號）、東興辦公室一樓（新營區東興路163號）及37區衛生所領取。
衛生局強調，檢測時，可依據試劑上之使用說明對可疑食品自行DIY檢測，如檢測結果疑似為陽性時，可提供檢體來源給衛生局食品藥物管理科（06-2679751或06-6357716），經衛生局再行抽驗確認後，即可告發該食品製造業者，為市民健康做好嚴格管控。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。