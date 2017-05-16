端午節食品簡易試劑篩檢DIY 南市衛生局免費提供2000份

台南市衛生局應景端午節免費贈送試劑增加至2000份，提供市民食品篩檢DIY。（台南市衛生局提供）

確保民眾食得安心，在家也能檢驗食品安全性。台南市政府衛生局檢驗科配製食品殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）行動檢驗試劑，應景端午節免費贈送試劑增加至2000份，提供市民食品篩檢DIY。

衛生局指出，過氧化氫俗稱雙氧水具殺菌作用，添加於食品中可殺菌，因此常被業者違法添加於魚丸、麵腸、麵條、麵製品、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米；皂黃、二甲基黃、二乙基黃常用於工業染料，由於價格低廉，常被不肖業者使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌。

此次提供行動檢驗試劑，使用方法簡單，民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，即可推估食品是否被違法添加，市民在家也能自行DIY，為食品安全作把關。市民即日起上班日上午9時至下午5時，可持證件至衛生局林森辦公室一樓服務處（東區林森路一段418號）、東興辦公室一樓（新營區東興路163號）及37區衛生所領取。

衛生局強調，檢測時，可依據試劑上之使用說明對可疑食品自行DIY檢測，如檢測結果疑似為陽性時，可提供檢體來源給衛生局食品藥物管理科（06-2679751或06-6357716），經衛生局再行抽驗確認後，即可告發該食品製造業者，為市民健康做好嚴格管控。

(中時)