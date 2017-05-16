怕嚴正嵐出門被打！媽媽哥哥不准她搽大紅色口紅
演出三立、東森八點華劇《只為你停留》的嚴正嵐長尾巴，簡宏霖在拍戲現場特別製造驚喜替她慶生，工作人員出其不意地獻上蛋糕，由於該劇正巧在珠寶店拍攝，簡宏霖更拿出鑽戒盒讓嚴正嵐嚇了一跳，結果興奮打開盒子，裡面竟然是空的，壽星尷尬表示心意到就好，簡宏霖頑皮解釋：「其實真正的生日禮物是當她的一日奴隸，我從一早就溫馨接送，冒著大雨買九層塔蛋餅當早餐，還送她到拍戲現場、為她撐傘。」
由於嚴正嵐在《只為你停留》中演雙胞胎，其中姊姊不斷使壞，她也因此每天都遭受網友攻擊，嚴正嵐笑說：「給我最好的生日禮物除了放假之外，就是請不要罵我太兇！」因為她每天都會上網看鄉民們的反應，第一次演出反派的她看完心情都很複雜，哥哥和媽媽甚至提醒她，出門不要塗大紅色的口紅，免得被網友打！（因劇中姐姐角色特徵是塗大紅色口紅）簡宏霖說：「這是種肯定好嗎，鄉民罵歸罵，但是罵角色，妳不要太介意。」他還誇嚴正嵐很有勇氣，走在路上都不戴口罩的。
嚴正嵐切蛋糕時一直笑說自己老了，她也透露印象最深刻的生日，是有一年在河岸留言演唱度過，結果唱一半現場播放祝福她生日的VCR，讓她在現場也露出嚇呆的表情，最妙的是家人都陸續上台，「沒想到連鄰居的伯伯都出現，讓我覺得好好笑！」
(中時)
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