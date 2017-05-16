屏東高樹鄉肉鴨場染禽流感，撲殺1萬多隻

屏東縣高樹鄉1處肉鴨場染禽流感，屏東縣動物防疫所16日完成撲殺作業，共撲殺1萬1646隻肉鴨。（潘建志翻攝）

屏東縣高樹鄉1處肉鴨場染禽流感，屏東縣動物防疫所16日完成撲殺作業，共撲殺1萬1646隻肉鴨。（潘建志翻攝）

15日屏東縣高樹鄉1處肉鴨場，檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，屏東縣動物防疫所16日完成撲殺作業，共撲殺1萬1646隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另也啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

屏東縣動物防疫所表示，該場鴨隻健康狀況正常，但經監測採樣送驗，確診為H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒陽性。因鴨隻感染禽流感後，不易出現臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象，因此畜主應每日自主觀察場內鴨隻健康情形，遇有前揭現象或死亡率異常增加情形時，即應主動通報動物防疫機關協助檢診，並落實人員車輛門禁管制與場區清潔消毒等各項生物安全措施，釐清可能原因減輕損失。

屏東縣動物防疫所也呼籲業者配合防疫機關採檢措施，以早期發現疑似案例，即時處置，遏止禽流感疫情蔓延。

(中時)