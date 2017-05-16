福特擬裁員10％全球人力

華爾街日報引述消息報導，美國汽車大廠福特（Ford）打算裁撤全球約10％人力，以達成執行長菲爾德斯（Mark Fields）提振獲利與拉抬股價的目標。

福特預計於2017年刪減30億美元的成本，因此打算裁撤全球部分人力，目的在於改善2018年的獲利能力。在菲爾德斯擔任執行長3年期間，福特股價不斷下跌，市值遠落後於電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）與通用汽車（GM）。

內情人士指出，具體的裁員計畫最快於本周提出，裁撤對象主要是受薪雇員，目前尚不清楚是否包括美國與海外工廠的時薪人員。不過，福特目前仍未宣布任何精簡人力的計畫，也不願回應外界猜測言論。

(工商)