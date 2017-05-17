小兒疝氣不分男女 輕忽恐致命
家中寶寶總是哭鬧不休？多檢查寶寶身體，是否在腹股溝有隆起物？
小兒疝氣約有5%的發生率，也就是每20位寶寶中，就會有1位寶寶有小兒疝氣。疝氣是男生獨有的疾病，然而小兒疝氣是不分男女，男女寶寶患病比例為4比1，因此女寶寶們也要多加注意！
據健康醫療網，衛福部桃園醫院小兒外科張嘉麟醫師指出，小兒疝氣是天生形成的，在寶寶腹股溝處的鞘狀突如果沒有關閉，就會形成疝氣，不趕緊醫治，可能使腹腔的內容物卡在疝氣囊裡，進而發生箝閉性疝氣，會有致命危險！
目前小兒疝氣治療方式是施以手術，手術間短暫，僅需15~30分鐘，但寶寶需全身麻痺，僅將鞘狀突的洞關閉即可，術後也無需換藥拆線，且並不會像大人疝氣一樣會復發！
張嘉麟醫師提醒家長們，小兒疝氣並非大人般的疝氣，是因為腹壁肌肉萎縮，治療方式為在肌肉萎縮處進行網膜修補；而小兒疝氣是不分男女寶寶，都有可能有疝氣發生，因此在幫寶寶們洗澡時，要多加注意寶寶腹股溝處是否有隆起，或是男寶寶們兩邊陰囊大小不同，如果發現，就趕緊就醫治療。
(中時電子報)
關鍵字：嬰幼兒
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