真子公主婚約 恐讓日皇室繼承修法再現波瀾

日本皇室秋篠宮長女、真子內親王傳出訂婚消息。（圖/美聯社）

繼原長公主清子於2005年下嫁平民黑田慶樹後，12年後，日本皇室再傳女性皇族的婚約事宜，秋篠宮家的長女、現年25歲的真子內親王（Princess Mako of Akishino）即將與同學小室圭訂婚，若按照現行皇室規範，一旦完婚登記後，真子也必須和姑姑一樣脫離皇族身份，冠夫姓入平民戶籍。對此，日本朝野兩大黨的高層在婚約曝光後緊急進行電話會議，讓成立「女性宮家」以保留皇族血脈的可能性再度提高。

據日本每日新聞報導，秋篠宮家長女、真子內親王於今日傳出訂婚的消息，不僅未來的夫婿背景倍受關注，同時真子完婚後，是否和姑姑、原長公主清子一樣，自動喪失皇族身份而降入平民戶籍，勢必將牽動著將在19號送入國會修法的天皇生前退位特別法案內文。保留女性皇族婚後身份、甚至給予其獨立創設宮家的權力，一直是擔憂日本皇室男丁不足的改革派最大願望。但保留女性皇族的皇室身份，等同於是承認女系繼承權，對於強調並堅持「血統論」的保守派而言，是難以接受的變革。這也是為何擁有國會多數的安倍，遲遲無法將女性皇族改革列入法案中的原因之一。

日本皇室東宮太子德仁（圖左）、獨生女愛子（圖中）和太子妃雅子（圖右）。（圖/美聯社）

日本皇室另一個宮家- 秋篠宮三名子女：（從左至右）佳子、悠仁和真子。（圖/美聯社）

目前日本皇位繼承人選共有4名，第一順位是皇太子德仁，依序順位則是秋篠宮文仁親王（Prince Akishino Fumihito）、悠仁親王和常陸宮正仁親王（Prince Hitachi Masahito）。其中身為當今天皇幼弟、第四順位正仁親王已高齡80歲，兩名皇子與王妃也都年過半百，僅倚賴悠仁此一系獨苗實屬危險。古代日本的女性天皇並非特例，但由明治天皇（Emperor Meiji）所訂定的《皇室典範》對女性皇族諸多限制，讓民間的改革聲浪從未停歇。

2005年下嫁平民黑田慶樹（圖左）的原長公主清子（圖右）婚宴會場。（圖/美聯社）

相較於男丁稀缺，正處於青春年華的女性皇族至少有三名，包含太子之女愛子、悠仁的兩個姊姊真子與佳子（Princess Kako of Akishino）內親王。倘若安倍政府能力排眾議，聯合在野勢力改革皇室繼承法，無論是直接賦予女性皇族繼承權、或是給予其婚後保留皇族身份的權利，日本皇室的繼承權才有可能因此穩固。

(中時電子報)