板橋公所發放愛心米 近萬弱勢家庭受惠

新北市板橋區公所將發放12萬公斤的「愛心米」。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所將發放12萬公斤的「愛心米」。（葉書宏翻攝）

端午節將近，為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所將於5月21日上午8時至下午4時在全區7個據點同步發放12萬公斤的「愛心米」，凡戶籍設在板橋低收入戶每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，受惠的弱勢家庭高達9317戶。

今年是板橋區公所連續第11年發放愛心米關懷弱勢家庭，白米是由農糧署北區分署所提供，為了確保愛心米的品質，區公所會同該署特別於發放前夕到糧倉抽驗米粒，要讓民眾領到安全無虞的白米。

活動當日由於米糧數量眾多，且為方便民眾領取，板橋區公所特別設置7處領米的地點，並且動員志工、國軍、區公所替代役男及同仁計170人協助弱勢家庭領取，如行動不便或年長者將由志工協助搬運愛心米，務必使過程圓滿順利。

愛心米領取通知單於5月12日寄發，活動詳情請洽2968-6911分機472社會課 蔡小姐。

板橋區愛心米發放地點：

1.板橋區公所(板橋區府中路30號)

2.公館市民活動中心(板橋區光正街57號)

3.莊敬市民活動中心(板橋區民生路2段120號)

4.民生市民活動中心(板橋區民生路1段30-1號)

5.五權公園活動中心(板橋區廣權路130號)

6.歡園市民活動中心(板橋區大觀路1段38巷1-7號)

7.崑崙公園活動中心(板橋區大觀路3段240號)

(中時)