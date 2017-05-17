首次大型聯展！南勢角學園社團聯展17日登場
新北市竹林中學、中和國中、興南國小、復興國小、景新國小及中和國小等校組成「南勢角學園」，17日下午將在竹林中學舉辦「南勢角學園社團聯展」，由各校學生社團接力演出，包括舞蹈、傳統武術、民俗技藝等，是南勢角地區首次大型學生社團聯合展演。
竹林中學校長池易釧表示，南勢角學園的成立是基於校際策略聯盟的進行、學校與社區的密切合作，透過縱向的整合以及橫向的聯繫，促進教育品質的提升、群體共同的成長，也幫助學生家長融入學校教育。
南勢角學園之前曾舉辦過南勢角學園音樂饗宴等活動，獲得不少民眾、師生熱烈回響，社團聯展的目的無非是讓聯盟學校彼此觀摩、分享成果，也讓社區在祥和氛圍及美好樂聲中共同欣賞學生們的才藝表演。
活動將在今下午2時許在竹林中學念台活動中心盛大舉行，由南勢角學園各校學生社團演出，是南勢角地區首次大型學生社團聯合展演。
活動內容相當多元豐富，興南國小帶來直排輪、熱舞組曲、扯鈴表演；復興國小dance girls、民俗舞蹈；中和國小獨輪車秀、熱舞；中和國中跆拳道；竹林中學武術、手語、舞蹈；景新國小旗舞等。
(中時)
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