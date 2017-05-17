川普向俄洩機密情報？ 國安顧問說話了

川普今天在白宮會見土耳其總統埃爾多安。川普今天在推特上稱，作為總統，在白宮公開行程的會面，他有絕對的權力與俄羅斯分享涉及恐怖主義的事實。(圖:美聯社)

美國總統國家安全顧問麥馬斯特今天出面說明川普與俄羅斯外長分享情報資訊一事。(圖:美聯社)

川普(圖中)上周在白宮橢圓形辦公室會見俄羅斯外長拉夫羅夫（圖左）以及俄羅斯駐美大使(圖右)，當時沒有美國媒體在場。(圖:美聯社檔案照)

美國總統川普被爆向俄國外長洩露機密情報，引發華府政壇震撼。當時人也在場的總統國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)今天在白宮舉行記者會說明事件，強調川普的做法是「完全恰當的」，而且他這句話陸陸續續說了9次之多。

美國主流媒體相繼報導，川普上周在白宮橢圓形辦公室接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時，向其透露有關恐怖武裝IS伊斯蘭國陰謀的一項極機密情報，而該情報的層級之高，是就連美國政府相關官員都無法取得的機密，川普卻將有關情報與俄羅斯分享，引發媒體強烈抨擊。

麥馬斯特今天在白宮簡報會上表示，當時在場的美國官員當中，沒有任何一位官員對這段對話感到有不妥。他多次強調，川普的做法「完全恰當」，麥馬斯特指出，「在這段討論的內容中，總統和俄外長的對話是完全恰當的，也符合總統與其他領導人接觸時，可分享資訊的一貫慣例。」

川普則在推特上自稱有權限與俄羅斯分享「任何關於恐怖主義的事實」以及飛機安全的資訊，並強調他做為總統，「有絕對的權力」這麼做。

川普在與俄外長上周在白宮的會面只有俄羅斯媒體在場，並未開放美國媒體入內。有關川普向俄洩露極機密情資一事，白宮並未全盤否認，反而由國安顧問出面稱，總統是依照慣例分享資訊，不過俄國方面則否認相關的報導。

消息傳出後，有歐洲情報官員向美聯社表示，如果川普確實將機密情資細節洩露給俄羅斯，那麼他們可能將停止與美國分享情報消息。

(中時電子報)