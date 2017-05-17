川普向俄洩機密情報？ 國安顧問說話了
美國總統川普被爆向俄國外長洩露機密情報，引發華府政壇震撼。當時人也在場的總統國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)今天在白宮舉行記者會說明事件，強調川普的做法是「完全恰當的」，而且他這句話陸陸續續說了9次之多。
美國主流媒體相繼報導，川普上周在白宮橢圓形辦公室接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時，向其透露有關恐怖武裝IS伊斯蘭國陰謀的一項極機密情報，而該情報的層級之高，是就連美國政府相關官員都無法取得的機密，川普卻將有關情報與俄羅斯分享，引發媒體強烈抨擊。
麥馬斯特今天在白宮簡報會上表示，當時在場的美國官員當中，沒有任何一位官員對這段對話感到有不妥。他多次強調，川普的做法「完全恰當」，麥馬斯特指出，「在這段討論的內容中，總統和俄外長的對話是完全恰當的，也符合總統與其他領導人接觸時，可分享資訊的一貫慣例。」
川普則在推特上自稱有權限與俄羅斯分享「任何關於恐怖主義的事實」以及飛機安全的資訊，並強調他做為總統，「有絕對的權力」這麼做。
川普在與俄外長上周在白宮的會面只有俄羅斯媒體在場，並未開放美國媒體入內。有關川普向俄洩露極機密情資一事，白宮並未全盤否認，反而由國安顧問出面稱，總統是依照慣例分享資訊，不過俄國方面則否認相關的報導。
消息傳出後，有歐洲情報官員向美聯社表示，如果川普確實將機密情資細節洩露給俄羅斯，那麼他們可能將停止與美國分享情報消息。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。