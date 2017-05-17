芭蕾壞男孩　又愛又恨舞蹈人生

紀錄片《芭蕾壞男孩》，記錄前英國皇家芭蕾舞團首席謝蓋爾．波倫尼對芭蕾舞又愛又恨的舞蹈人生。（城市游牧影展提供）

謝蓋爾．波倫尼在2015年和時尚攝影師大衛．拉切貝爾合拍短片〈Take Me to Church〉，他在影片裡再度展現優雅又張力十足的肢體線條，吸引眾人目光，點閱率創下近兩千萬人次。（城市游牧影展提供）

是特立獨行還是堅持自我？2012年，原是英國皇家芭蕾舞團史上最年輕的首席舞者謝蓋爾．波倫尼（Sergei Polunin），在舞蹈事業如日中天之時，選擇離開皇家芭蕾舞團，震驚舞蹈界。而他逐漸脫序的行為，如吸毒、越來越多的刺青等負面消息傳出，使他被貼上「芭蕾壞男孩」標籤，成為討論話題，近期上映的紀錄片《芭蕾壞男孩》，正是記錄了他對芭蕾舞又愛又恨的舞蹈人生。

「舞團給了我一切，但也徹底地擁有我，我是一個大人，卻毫無自主性地像小孩一樣生活，不間斷地辛苦工作，每天11個小時，每周6天，我完全不知道生活是什麼。」謝蓋爾．波倫尼表示。

謝蓋爾．波倫尼1989出生於烏克蘭，具備天生的彈跳力、柔軟度和爆發力，加上出眾的外型，簡直是天生的舞蹈明星。他4歲練體操時被老師發掘潛力，隨後進入基輔舞蹈學院就讀。13歲那年，不太會說英語的他獨自到英國皇家芭蕾舞團工作，17歲被評選為英國年度舞者，19歲當上首席。

然而，隨之而來的名氣和掌聲，並沒有令謝蓋爾．波倫尼感到開心，反而覺得自己體內的藝術生命正在一點一滴的耗損、流失，使他決定請辭，也一度考慮放棄跳舞。

紀錄片收錄謝蓋爾．波倫尼童年時光練舞的珍貴片段，他無憂無慮的神情，自在地舞動身軀。回溯最初加入舞團的初衷，謝蓋爾．波倫尼表示，「原本以為在我達到一定水準之後，我就可以有足夠能力和家人團聚，沒想到卻因此而更加沒自由。」

渴望自由天空的謝蓋爾．波倫尼，2015年和時尚攝影師大衛．拉切貝爾合拍短片〈Take Me to Church〉，謝蓋爾．波倫尼在影片裡再度展現優雅又張力十足的肢體線條，再度吸引眾人目光，點閱率創下近兩千萬人次。

走過徬徨時期，謝蓋爾．波倫尼慢慢找回生命重心，現於全球各大劇院擔任客席藝術家、近期也擔任電影演員，他表示，「這是一齣關於人的紀錄片，我希望舞者都能欣賞。還有，我說我不喜歡跳舞，那是騙人的。」《芭蕾壞男孩》將於5月17日、20日在台北真善美劇院播映。

(中時)