捐玩具到府收 宅配通發起愛物惜物

台灣宅配通攜手嬰幼兒物資交流中心、台灣區玩具暨兒童用品公會為捐贈民眾載運物資。圖：業者提供

為落實企業社會責任，台灣宅配通與「嬰幼兒物資交流中心」、「台灣區玩具暨兒童用品工業同業公會」攜手為捐贈民眾載運物資，共同致力推廣親子認識重獲新生命的教玩具，學習愛物惜物的精神。

透過已建置完全的物流網，民眾只要透過專屬網站或通訊軟體LINE好友，上傳想捐贈的教玩具照片，立即有專人審核，台灣宅配通會到府將您的心意帶回物資中心。嬰幼兒物資交流中心於104年4月3日正式營運，除回收、清潔修復二手教玩具，並透過借用、外展巡迴的方式，讓家長及主要照顧者可共享資源，迄106年4月已建置800件以上教玩具，累計超過5,000個會員，並提供2萬3,000多次物資借用流通。

嬰幼兒物資交流中心推動橫向連結，以13家親子館、9個育兒友善園、6個社區公共托育家園作為物資季輪展的服務據點，如此一來，親子不用親臨物資中心也可就近使用教玩具，親子更可共同從遊戲中認識重獲生命的玩具，學習愛物惜物精神，宅配通希望透過各項公益資源整合與活動號召，獲得更多社會大眾的關注與支持，減輕更多家長育兒的經濟負擔與推動愛惜物資及環保的觀念。

(工商)