美應屆畢業生最高薪工作是…

美應屆畢業生最高薪工作主要在金融和高科技領域。(資料照片/陳子巖攝)

美國應屆大學畢業生今年夏天步出校門後，正好迎來當前美國最佳的就業市場，數據顯示，應屆畢業生就業的最高薪資行業為金融和科技業。

根據履歷社交網站LinkedIn發布的最新數據，支付給應屆畢業生最高薪的工作主要都是金融業的職位，特別是投資銀行還有股票研究方面。其他還包括便是硬體工程師、軟體工程師以及數據科學家。而即便是傳統產業，像是在矽谷競爭的製造業，也都在找最高端的技術人才。

儘管該份數據並未具體提供薪資價碼，但整體說來，今年的應屆畢業生在找工作方面可以說是相當幸運。NBC新聞網報導，美國經濟看來總算是擺脫衰退，就業市場也持續強勁，而通貨膨脹調整後的薪資，也比衰退之前的水平高出14%。人力資源業內人士表示，擁有STEM學位的畢業生，通常比其他畢業生就業薪資來得高。STEM指的是科學、科技、工程和機械等四類領域。

另一方面，根據一項新研究，人力資源顧問公司Korn Ferry分析了全美超過700名雇主支付的薪資發現，在受調查的全美14萬5千個社會新鮮人初級職位當中，平均薪資水平上升了3個百分點，來到歷史新高，平均年薪為49,785美元，相當於150萬新台幣。

(中時電子報)