《恆春龍水里風土志》出版！揭露海洋之外的大地之美

《恆春龍水里風土志》出版。（里山生態提供）

屏東縣恆春鎮龍水社區僅訂於2017年5月16日早上10:30分，辦理恆春半島第一本村庄誌發表記者會。由常民文化劉還月老師鄉土溫厚關懷的筆觸下，娓娓道來龍水庄的過往與故事，並完成這本恆春半島獨有的村庄誌《恆春龍水里風土志》。村庄誌發表記者會社區將結合關懷據點，並邀請半島夥伴來賓參與這次的盛事，記者會現場將亦展演在地故事『龍水社區的緣起』改編之布袋戲劇。

龍水里古名龍宣水，地勢低窪且位於龍鑾潭邊，自古以栽植稻作而聞名。2006年在恆春鎮農會的輔導下，積極推廣有機栽植稻米，栽培出香Q的「有機瑯嶠米」。2012年墾丁國家公園管理處委託屏東科技大學陳美惠教授團隊協助龍水社區，推出米食文化相關之生態遊程。2016年獲屏東縣政府選定為「屏東彩稻生活節」活動場域，活動現場設置彩繪稻田區及觀景台，並設計具在地特色的古城圖騰，透過產學合作方式轉換成3D立體透視圖。活動期間吸引超過10萬人次欣賞，來自各地遊客見證了屏東農民傑出的種植技術，也讓恆春半島展現海洋之外的大地之美。

在宛如嘉年華般的活動過後，屏東縣文化處構思著是否還有另一種有別於熱鬧活動的方式，挖掘出在地深層的文化底蘊，呈現於地方住民或是來訪的旅人眼前。《恆春龍水里風土志》這本恆春半島獨有的村庄誌，便是在這樣的思維下浮現。由被喻為「常民文化的旗手」的劉還月先生，在他對於鄉土溫厚關懷的筆觸下，娓娓道來龍水庄的過往與故事。此外，屏東縣文化處亦委託里山生態有限公司協力社區結合在地龍泉國小推動四套鄉土教案，藉此讓在地學童瞭解地方文化，過程中進行影像紀錄，並彙整過去龍水社區有機稻作及生態旅遊等影音資料剪輯成15分鐘紀錄影片，於新書發表記者會當日，在室內空間進行撥放。

關於村庄志，龍水里長張清彬提到，這幾年看見隨著時代的變遷，這些記憶中習以為常的生活及文化，隨著時光變遷慢慢地流逝，這讓我覺得相當可惜，透過這次屏縣府文化處的協助，我們得以完成這本《恆春龍水里風土志》。村庄誌作者劉還月提到鄉野傳說雖然看起來荒誕不可信，卻常常是進入田野現場重要的線索，我從這裡進入了古稱龍宣水或龍泉水的龍水里，探索這股活泉的由來以及它生養的人民，希望這本小書，讓的在地的子弟們瞭解過去傳統的儀禮、節俗。

(中時電子報)