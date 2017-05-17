藝文殿堂 見證台北由西而東！「國父紀念館」45週年館慶
文化部所屬國立國父紀念館在5月16日迎接45歲生日。民國61年國立國父紀念館興建完成，這是一座融合我國傳統建築特色與西方現代建築思潮的建築，由知名建築師王大閎先生設計。
這棟座落在台北市都會叢林的東區，見證了臺北市發展由西而東的歷史，是人文與自然相互融匯的文化園區。尤其該館仿唐式之黃色流線型的屋頂、起翹延伸入蒼穹的屋簷四角、入口意象的上揚簷口、清水磚外加赭紅色鋼磚、斬石子工法樑柱的品味、柱子或樑135度切角的關懷、門寬與高1:4比例的大氣、瘦高與醬紅色的建築特色及美人靠式欄杆等設計，在繁華喧囂的都會區，散發著藝韻繽紛、曲音悠揚的自在。
45年來，隨著時代的變遷，該館已不只是紀念性的功能，而是專業性藝文展演活動的重要場地，也是台北市最具特色的文化地景，更是伴隨國家文化發展及市民分享幸福記憶的藝文殿堂。
為慶祝開館45週年生日，該館特別編寫了一部國父紀念館的故事集《博愛心傳》專書，收錄了60則國父紀念館45年來所發生的真實故事，書中也訪談了歷任館長及許多文化藝術界的名家，是國父紀念館這一路走來的點滴幸福記錄。
《博愛心傳：國父紀念館45週年的幸福典故》將於16日上午的館慶典禮中進行新書發表。同時並將致贈王大閎建築師特殊貢獻獎，向其傑出的成就表達敬意。
(中時電子報)
關鍵字：國父紀念館
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