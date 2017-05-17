首創車體外玩AR！「文學行動博物館」由裡到外都精彩

「文學行動博物館」開幕剪綵。（國立台灣文學館提供）

「台灣文學行動博物館」是一部由國立台灣文學館所改裝的40呎大貨櫃車，2017年初夏再次整裝出發，進入巡展第八年，今年展覽以多媒體技術突破窠臼，觀眾只要拿起手機對著車體外的圖案即可玩擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）。第三期展「台灣文學的內在世界─台灣文學行動博物館」自2017年5月16日至6月8日，以全新的視覺和展品將一場文學盛宴直送東海岸，首站停靠在國立台東大學。

本次巡迴展覽以「山海的召喚」、「族群的對話」和「文學的榮景」呈現台灣作家的心靈與想望，建構豐美多姿的台灣文學傳統。開幕典禮於5月16日下午2點在國立台東大學「鏡心書院」（台東市大學路二段369號）舉行，國立台灣文學館蕭淑貞副館長、國立台東大學陳錦忠副校長、國立台東生活美學館蘭美幸副研究員、台東作家洪素蓉、李金霞、台東卑南族作家馬翊航、以詩句書寫台東的詩人徐慶東等多位作家及台東大學教授群齊聚觀展。

開幕典禮時，台文館蕭副館長表示，透過「台灣文學行動博物館」的行動力，將本館常設展「台灣文學的內在世界」濃縮版帶來台東，民眾請把握觀展機會。展場有眾多關心在地文史教育工作者，熱絡上台講話，台東大學陳錦忠副校長認為要深深熱愛這地方，才能創作出在地的文學。台東縣後山文化工作協會洪素蓉理事長表示文學的工作需要無怨無悔地推廣，透過協會的作家夥伴一同推動後山的文學，對文學的培養、喜愛要當成一生的工作。

國立台東生活美學館蘭美幸副研究員，希望觀眾張大眼睛、用心來看，不用花自強號火車票就可以看到來自台南的文學饗宴。聯經出版羅國俊總經理表示，昨晚在台東騎腳踏車時看到有人在海濱看書，心想如果在海邊增加詩文，即使沒帶書的民眾也能在此欣賞。作家徐慶東表示相信在台灣文學館的推動下，台灣會變成文學的美麗台灣。作家李金霞表示看到靜態的文學結合多媒體科技，感覺非常驚喜，她引敘了展場中作家洪素麗親口所錄詩作，在下雨天參觀博物館感覺非常詩意。

展品廣納各時期台灣文學的作品，其中不乏大家曾在課本中讀到的明清時期台灣文學——陳第〈東番記〉、郁永河《裨海紀遊》；原住民文學——瓦歷斯‧諾幹、亞榮隆‧撒可努；台灣新文學如賴和；現代文學作家白先勇；還有鍾理和、陳冠學的自然書寫。手機掃描展區的QR Code，可延伸閱讀之深度，增加文學接觸的廣度；車體外搭配的AR互動應用程式則讓文學更立體、多元。

2017年行動博物館全鎖定東部地區巡迴展出，共展出四場次：5/16-6/8國立台東大學、7/18-8/13宜蘭縣政府文化局圖書館、8/16-9/4鐵花村、10/12-11/10國立東華大學。展出時間10:00-18:00(周末及國定假日休館)，活動詳情請見台文館官網或台灣文學行動博物館網站。

(中時電子報)