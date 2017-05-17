川普洩密 共和黨議員：白宮向下沉淪
川普總統驚爆洩露機密情報給俄羅斯高層官員，被外界抨擊，連共和黨自己人都看不下去，稱此舉是「向下沉淪」。
華盛頓郵報15日報導，川普10日在白宮接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與俄羅斯駐美大使基斯里亞（Sergey Kislyak），據傳會談中洩露了「極機密」資訊，美方掌握的伊斯蘭國重要情報線索可能受到坡及。
曾是川普考慮的副手人選、參議院外交委員會主席以及共和黨籍田納西州聯邦參議員柯克（Bob Corker）對媒體指出，白宮正在「向下沉淪」，必須改變才行。柯克表示：「白宮必須做出實際行動來穩住局面，並且恢復秩序，不這樣做不行了。」
他更強調：「很明顯的，白宮目前正在向下沉淪，他們一定要設法改正才行。」
雖然事件發生後，總統國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)趕緊跳出來滅火，今天在白宮舉行記者會強調川普的做法是「完全恰當的」。不過川普則在推特上自稱有權限與俄羅斯分享關於恐怖主義的事實，並強調他做為總統，「有絕對的權力」這麼做。
(中時電子報)
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