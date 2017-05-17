小心啊！連喝三罐咖啡因飲料 16歲少年猝死

少年克萊普（Davis Allen Cripe）因為短時間攝取大量咖啡因而致死。(圖片取自CNN)

咖啡因過量對身體不好，但要小心更可能會致命！美國一名16歲少年上月突然昏厥倒地，送醫後不治身亡。經法醫解剖後發現，少年因為短時間喝了三罐含咖啡因的飲料，攝取大量咖啡因而致死。

住在南加州的克萊普（Davis Allen Cripe）身體並無任何不適，先前也沒有心臟等重大健康問題。不過克萊普猝死前，在短短兩小時內喝了三杯含咖啡因的飲料，包括一杯麥當勞拿鐵咖啡、Mountain Dew碳酸飲料，接著又喝了一瓶能量飲料。

法醫瓦茲（Gary Watts）表示：「他並沒有攝取咖啡因過量。此案例和咖啡因總量無關，而是和短時間內大量攝取有關，尤其是最後喝下的能量飲料，造成心律失常。」據計算，克萊普在2小時攝取的咖啡因量達470毫克，但克萊普的死因和攝取咖啡因總量無關，而是身體無法在短時間內負擔他所攝取的咖啡因。

克萊普的父親在痛失兒子後亦向公眾呼籲，不要飲用太多此類飲品。他說：「我以一個完全心碎爸爸的身份，呼籲天下的父母們都要以這個故事爲戒，讓孩子遠離它們，認識咖啡因對身體的危害性。」

(中時電子報)