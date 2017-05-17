爭搶市場 波音交出首架737 MAX客機予馬印航空

波音首架交貨的737 MAX客機，將投入馬印航空機隊服役。（圖/波音官網）

據彭博社（Bloomberg）報導，上週傳出引擎故障意外後，在幾天內重獲美國聯邦航空總署（FAA）認證的波音（Boeing）公司，正式向顧客交出他們新型窄體客機737 MAX，首架客機將由馬來西亞的馬印航空（Malindo Air）取得。從波音官網釋出的照片可見，尾翼和兩側機翼上都已漆上該航空獨有圖騰花樣，即將加入機隊、並正式翱翔於馬國和周邊國家的空域之上。這同時也是宣告，波音737 MAX系列機種，正式投入市場和空中巴士（Airbus）的A320 Neo一決高下。

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的全新機種，如以MAX 900型來說，總載客量為180人、滿載最大航程為6,658公里，未來將與空巴集團的新型A320 neo客機，搶攻各家區域航線的訂單。本次獲得首架客機的馬印航空，是馬國境內僅次於馬航、亞航和亞航X以外第四大航空，由馬來西亞國家國防公司和印尼獅子航空（Lion Air）以51：49的比例，於2012年合資成立。主要經營馬來西亞國內航線，以及橫跨亞洲、澳洲和中東的國際航線，目前亦有執飛桃園-吉隆坡的直飛航線。

在積極搶市和壓低售價的策略之下，在首架客機交貨前，波音承諾客戶此款機型將比A320neo省下至少8%的費用，讓截至今年4月為止，737 MAX客機的訂單量已達到3,714架。而分析師們表示，如果生產線順利，每月最多能出廠47架，年度可預期的營收將達到250億美元（約7,495億台幣），佔波音總營收的27%。而同系列的MAX 10，也即將在下個月於法國巴黎首次亮相。

(中時電子報)