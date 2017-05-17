鋒面南移！白天降雨漸緩、北部高溫29度

今（17日）鋒面南移，白天降雨漸緩。大致說來，全台為多雲到晴天氣。（林宜靜 攝）

天氣多變化，昨（16日）濕答答，今（17日）鋒面南移，白天降雨漸緩。大致說來，全台為多雲到晴天氣，北部高溫29度，北部、南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區亦有局部短暫雷陣雨。

今、明兩天鋒面南移並滯留於巴士海峽；今日台灣北部、南部及東半部地區有局部短暫陣雨午後中部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

氣溫方面，高溫仍有機會到達30度～32度；北部21～29度、中部22～31度、南部24～32度、東部21～29度，離島21～30度，外出仍需做好防曬工作。

明日台灣南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)