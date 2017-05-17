驚悚！64歲老婦與狗發生性關係 老公被關1年
狗狗何其無辜？英國一名64歲老婦人，竟然在丈夫慫恿之下，在派對一群人面前，與3隻狗狗發生性行為。後來照片曝光，老婦日前被判處12個月的社會服務，加上她的丈夫違法持有兒童色情圖片，被英國法院判處1年有期徒刑，並列入性犯罪名冊10年。
英國憲兵在追查一名皇家空軍成員的案件時，發現隨身碟中有一段長達8分鐘的影片，錄下64歲老婦卡蘿(Carol Bowditch)與一隻狗狗性交的過程，另外還有多張不堪入目的照片，據了解卡蘿和65歲的老公蓋洛威(Daniel Galloway)結婚多年，老公蓋洛威自從看了人獸交的影片，就慫恿妻子試一試。
所以2014年他們參加一場「人獸交派對」，卡羅便在眾日睽睽下，分別與一頭名為奧斯卡(Oscar)的聖伯納犬、一頭名為巴爵(Badger)的黑色拉不拉多犬，以及一頭名為洛基(Rocky)的德國牧羊犬發生性行為，老公蓋洛威並更在一旁拍下影片與多張照片。
警方之後更發現蓋洛威擁有上萬張兒童色情圖片，還有191張與29段老婆與狗性交的照片及影片，被判處12個月有期徒刑，並名列性犯罪名錄10年。對此卡蘿承認與狗狗發生關係，但卻表示不知道這是非法的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。