驚悚！64歲老婦與狗發生性關係 老公被關1年

卡蘿被65歲的老公蓋洛威(Daniel Galloway)慫恿，而和狗狗性交被起訴。(圖片取自metro)

狗狗何其無辜？英國一名64歲老婦人，竟然在丈夫慫恿之下，在派對一群人面前，與3隻狗狗發生性行為。後來照片曝光，老婦日前被判處12個月的社會服務，加上她的丈夫違法持有兒童色情圖片，被英國法院判處1年有期徒刑，並列入性犯罪名冊10年。

英國憲兵在追查一名皇家空軍成員的案件時，發現隨身碟中有一段長達8分鐘的影片，錄下64歲老婦卡蘿(Carol Bowditch)與一隻狗狗性交的過程，另外還有多張不堪入目的照片，據了解卡蘿和65歲的老公蓋洛威(Daniel Galloway)結婚多年，老公蓋洛威自從看了人獸交的影片，就慫恿妻子試一試。

所以2014年他們參加一場「人獸交派對」，卡羅便在眾日睽睽下，分別與一頭名為奧斯卡(Oscar)的聖伯納犬、一頭名為巴爵(Badger)的黑色拉不拉多犬，以及一頭名為洛基(Rocky)的德國牧羊犬發生性行為，老公蓋洛威並更在一旁拍下影片與多張照片。

警方之後更發現蓋洛威擁有上萬張兒童色情圖片，還有191張與29段老婆與狗性交的照片及影片，被判處12個月有期徒刑，並名列性犯罪名錄10年。對此卡蘿承認與狗狗發生關係，但卻表示不知道這是非法的。

(中時電子報)