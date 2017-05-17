客家文化藝術季！《指樂飛揚》音樂會 苗北免費登場

客家文化藝術季《指樂飛揚》擔綱指揮的曾維庸為NCO《菁英爭揮─青年指揮音樂會》冠軍。（台灣國樂團提供）

喜愛國樂的朋友有福了！台灣國樂團應國立清華大學之邀，推出《指樂飛揚》音樂會參與第五屆台灣國際客家文化藝術季，2017年5月21日（日）下午2:30假苗北藝文中心演藝廳演出，擔綱指揮的曾維庸為NCO指揮家培育課程重點培訓才子，為展現青年指揮家丰采技藝及年輕活力，特規劃免費索票方式，期能便利苗栗在地民眾參與，並期待年輕世代踴躍索票聆賞。

指揮是樂團精神支柱，台灣國樂團為養成全面領導的藝術魅力，近年來極力培訓青年指揮，特規劃了全年度的青年指揮人才培訓計畫，提供優質的環境與學習資源，積極為年輕人創造舞台。歷經慎密完整的國樂指揮培訓課程，在去年12 月舉辦的《菁英爭揮－青年指揮決選音樂會》，進入決賽的五位優異年輕指揮經過激烈的輪番競演，最終由曾維庸脫穎而出榮獲冠軍，更獲得媒體報導形容「指揮擁有超齡的細膩音樂表情」。

此次第五屆台灣國際客家文化藝術季—指樂飛揚音樂會，便是由這位冠軍指揮新星曾維庸展現其策劃長才規劃全場音樂會內容，透過其細膩的詮釋，專為藝術季的觀眾朋友們打造一場經典的國樂饗宴，精彩的演出曲目以「客家」、「經典」、「創新」為主軸，曲目包含了趙季平《慶典序曲》、蘇凡凌《粉墨登場》、劉松輝《客家音畫》、關迺忠《台灣四季》、朱雲嵩《油紙傘下的回憶》、王辰威《姊妹島》等，當中不乏台灣作曲家的優秀作品，樂曲素材囊括台灣民謠、傳統戲曲及客家音樂，力圖呈現國樂的多種風貌。

為呼應「客家」主題，台灣國樂團特別規劃由嗩吶演奏家崔洲順、石瑞鴻演出雙嗩吶協奏曲，兩位演奏家一同詮釋經典樂曲《客家音畫》；台灣國樂團胡琴演奏家葉維仁，則擔綱演出胡琴協奏曲《油紙傘下的回憶》，詮釋「客家鄉親離鄉背井，渡海來台的歷史想像，勾勒出一幅幅的景象」。

此外，本場演出的曲目《粉墨登場》，為本次主辦單位國立清華大學藝術學院蘇凡凌院長作品，全曲特色以戲劇排頭有文武場的設計，用樂器的特性扮演戲劇中各種角色的唱作，在各樂器間串聯出不同聲運的轉換與變化，展現整體音色的變化多端與各種音色族群之排列組合。

整曲在舞台上呈現有文場之嫵媚嬌柔的姿態、武場之競技律動、散板似的掌聲之後的失落感與心境；曲中穿插了人的聲韻，傳達著人類的訊息與情感，也代表著人在現實世界中的俗事與塵緣。期望透過台灣國樂團精彩的演繹，與現場觀眾一起分享「用音符記述台灣早期的文化與音樂印象」。

台灣國樂團用演出傳遞台灣美學品味，近年來更是以「取才、取材」之方針建立樂團品牌精神，為發掘優秀指揮人才，培育青年指揮，透過系列規劃的「指揮家培訓課程」、「國樂指揮研習營」及「青年指揮大賽」青年指揮培訓計畫等活動，為指揮專才提供研習平台，發掘樂壇新力量，也希望藉由《指樂飛揚》音樂會的舞台試煉，為觀眾推薦台灣新生代國樂指揮接班人。

曾維庸歷經台灣國樂團慎密完整的國樂指揮課程培訓，其指揮特色獲得媒體報導形容「指揮擁有超齡的細膩音樂表情」。（台灣國樂團提供）

《指樂飛揚》音樂會

時間：2017/05/21(日) 14:30

地點：苗北藝文中心演藝廳

(中時電子報)