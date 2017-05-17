考試前增強記憶 研究：聞這個…
考試季快到了，想要增強記憶考高分嗎？根據英國研究發現，聞了香草植物迷迭香（rosemary）的確有增加記憶的效果。
英國諾桑比亞大學（Northumbria University）進行1項研究，將年齡在10歲~11歲的40名小朋友，分在不同房間進行一系列的記憶力測試，一個房間充滿迷迭香精油擴散的香氣，另一個房間沒有香氣。
結果發現在充滿迷迭香房裡的小朋友成績，比在沒香味房裡的小朋友，記憶力成績普遍提高5%～7%。另外，研究人員對成年人進行同樣的測試，發現結果一樣：在屋內聞到迷迭香的人，比沒聞到迷迭香的人，記憶力測試的成績來得高。
研究人員表示，迷迭香對成人或小朋友都有影響，但每個人的反應程度不同，迷迭香香氣中的活性化合物被人體接收，而大腦受到吸入的物質影響，甚至與吸毒的作用類似。
(中時電子報)
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