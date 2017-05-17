《星雲大師全集》發布暨榮譽博士頒贈　共365冊逾3000萬字

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，《星雲大師全集》共365冊、重150公斤、堆疊高達8公尺、逾3000萬字、分12大類5萬條目，高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（中）將星雲全集典藏證書頒給高雄市長陳菊（左）和國際佛光會榮譽總會長吳伯雄（右）。（王錦河攝）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，香港中文大學校長沈祖堯（左二）頒贈星雲大師（中）榮譽社會科學博士學位。（王錦河攝）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，佛光山寺住持心保和尚（後排中偏左）、國際佛光會榮譽總會長吳伯雄（中偏右）等與會人士一同揭幕共365冊、重150公斤、堆疊高達8公尺、逾3000萬字、分12大類5萬條目的《星雲大師全集》。（王錦河攝）

《星雲大師全集》（如圖）共365冊、重150公斤、堆疊高達8公尺、逾3000萬字、分12大類5萬條目，高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（右）自去年10月因腦中風送醫救治後首度公開露面。（王錦河攝）

高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（中）在佛光山人間佛教研究院院長覺培法師（前排右起）、佛光山開山寮特助慈惠法師、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師、佛光山都監院頭單書記慧屏、佛陀紀念館館長如常法師（前排左）等弟子陪同下前往藏經樓會場，這是星雲大師自去年10月因腦中風送醫救治後首度公開露面。（王錦河攝）

高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（中）在國際佛光會世界總會署理會長慈容法師（前排右起）、佛光山都監院頭單書記慧屏、佛陀紀念館館長如常法師等弟子陪同下前往藏經樓會場，這是星雲大師自去年10月因腦中風送醫救治後首度公開露面。（王錦河攝）

高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（中）在弟子陪同下前往藏經樓會場，這是星雲大師自去年10月因腦中風送醫救治後首度公開露面。（王錦河攝）

南華大學校長林聰明（左二）頒贈鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂（右二）榮譽博士學位。（王錦河攝）

高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（左二）將星雲全集典藏證書頒給鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂（右二）和遠見天下文化事業群創辦人高希均（右）。（王錦河攝）

高齡91歲獲頒香港中文大學「榮譽社會科學博士學位」的星雲大師（中）將星雲全集典藏證書頒給高雄第一科技大學校長陳振遠 （後排左起）、屏東大學校長古源光、南華大學校長林聰明、佛光大學校長楊朝祥 、成功大學校長蘇慧貞、香港中文大學校長沈祖堯、北京大學哲學系和宗教學系教授樓宇烈、南京大學中華文化研究院院長賴永海、遠見天下文化事業群創辦人高希均、西北大學玄奘研究院院長李利安、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂、日本立教大學名譽教授橫山紘一 。（王錦河攝）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，吸引約3000人參與見證。（王錦河攝）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，吸引約3000人參與見證。（佛光山提供）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，高齡91歲的星雲大師（右二）獲頒香港中文大學榮譽社會科學博士學位。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）在國際佛光會世界總會署理會長慈容法師（前排左）、高市府秘書長楊明州（左二）、副秘書長蔡柏英（右二）等人陪同下準備進入藏經樓主殿參加《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮。（王錦河攝）

佛光山藏經樓主殿前時教廣場。（王錦河攝）

佛光山藏經樓階梯前靈山勝境半浮雕造壁「佛陀說法圖」吸引兩位信眾駐足觀看。（王錦河攝）

從佛光山藏經樓長廊俯瞰佛陀紀念館成佛大道兩旁八塔和底端本館及大佛。（王錦河攝）

從佛光山藏經樓長廊俯瞰佛陀紀念館。（王錦河攝）

佛光山16日在藏經樓主殿舉辦《星雲大師全集》發布會暨榮譽博士學位頒贈典禮，《星雲大師全集》共365冊、重150公斤、堆疊高達8公尺、逾3000萬字、分12大類5萬條目。高齡91歲的佛光山開山星雲大師獲頒香港中文大學榮譽社會科學博士學位，這是星雲大師自去年10月因腦中風送醫救治後首度公開露面，大師雖瘦了但精神不錯，現身會場時吸引約3000信眾鼓掌歡迎。

高齡91歲的星雲大師出家近80年，弘法60多載，畢生致力弘揚「人間佛教」，《星雲大師全集》共有365冊，重達150公斤，堆疊起來高達8公尺，這套收錄星雲大師一生所有的中文圖書巨作共有3000多萬字，分成12大類、5萬條目，闡述人間佛教的思想、學說、理論及實踐結果，經徒眾集結中文圖書著作並重新編排造冊，共分12大類，依序為：經義、人間佛教論叢、教科書、講演集、文叢、傳記、書信、日記、佛光山系列、佛光山行事圖、書法、附錄等。

久未公開露面的星雲大師穿著紅金色禮袍，在眾弟子陪同下進入藏經樓主殿，會場逾3000信眾鼓掌歡迎，香港中文大學校長沈祖堯頒贈星雲大師榮譽社會科學博士學位，表揚大師在文化、教育及慈善的貢獻，沈祖堯稱讚星雲大師創立佛光山半世紀以來在世界各地辦學弘法，創辦5所大學，建造300多所寺院，超過20種語言的著作出版，帶領人間佛教走向全世界，貢獻良多。

南華大學校長林聰明也頒贈鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂榮譽博士學位，林聰明表示星雲大師曾稱讚劉長樂是大慈大悲、有情有義的企業家，劉長樂創立鳳凰衛視，推動三好典範，對新聞媒體及社會貢獻良多。

國際佛光會榮譽總會長吳伯雄代表星雲大師宣讀全集自序，一般來說，「全集」應該是等到當事人往生之後才由學生、門徒、朋友或後代弟子對編纂有興趣者編輯出版，以茲紀念，但星雲大師徒眾希望讓大師在有生之年就能看到自己的「全集」，因此提早編撰。吳伯雄念到此處一度感動哽咽，停頓幾秒才繼續往下念：「與其在我往生以後就看不到這些往事回憶，現在能以老朽之年，由弟子編輯出書，讓我回顧自己的一生，也是一件值得紀念的好事，我也就隨喜弟子們的孝心好意」。

現場與會人士包括高雄市市長陳菊、佛光山信徒總代表暨國際佛光會世界總會榮譽總會長吳伯雄、天主教高雄地區總主教劉振忠、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、遠見天下文化事業群創辦人高希均、鳳凰衛視董事局主席暨行政總裁劉長樂夫婦、香港中文大學校長沈祖堯、北京大學哲學系教授樓宇烈、南京大學中華文化研究院院長賴永海、西北大學玄奘研究院院長李利安、南華大學校長林聰明、佛光大學校長楊朝祥 、成功大學校長蘇慧貞、人間福報總主筆柴松林、國際佛光會中華總會總會長趙麗雲、佛光山寺住持心保和尚、開山寮特助慈惠法師、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師、佛陀紀念館館長如常法師、佛光山人間佛教研究院院長覺培法師等3000多人與會，星雲大師頒贈全集典藏證書給與會代表們。

(中時)