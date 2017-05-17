驚！駭客組織 威脅公開中俄韓核武機密
洩露美國國安局網絡間諜工具引起勒索軟體WannaCry全球性攻擊事件的駭客組織「影子掮客」(Shadow Brokers)，周二在網上發表聲明，指6月起打算出售程式碼，讓駭客能入侵全球最廣泛使用電腦、軟體及手機，甚至俄羅斯、中國及北韓核子和飛彈計畫的資料，挑戰全球政府。
「Shadow Brokers」在部落格表示，由下月開始，每個月都會發布用以入侵電腦的新軟體及工具，用來入侵網頁瀏覽器、網路路由器、手機，加上當中會有未曾披露過的Windows 10系統漏洞「零日」（Zero-days），承諾會於6月公布更多詳情。
此駭客組織亦揚言會發布一批銀行資料，當中涉及轉賬平台「環球銀行金融電訊協會」（SWIFT），以及包括俄羅斯、中國、伊朗或北韓核武和導彈計劃的資料，雖然但未提供進一步細節，但預告「6月會披露更多詳情」。
(中時電子報)
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