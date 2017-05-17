必翔公司驚傳弊案 檢調約談多人

必翔公司創辦人伍必翔。(杜宜諳攝)

必翔公司董事長伍蔣清明。(杜宜諳攝)

專營電動車的必翔公司傳出炒股弊案，台北地檢署17日約談創辦人伍必翔、董事長伍蔣清明等30人，經過漏夜偵訊後，將多人移送地檢署複訊。

(中時)