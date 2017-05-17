再創新高 恒基以900億標下港島美利道地王
據香港信報報導，「四叔」李兆基名下、香港四大地產商之一的恒基兆業，於昨日以232.8億港幣（約900.8億台幣）的價格，擊敗陸資和其他香港本地企業，標下位於港島中區的美利道商業用地，也再次刷新了3個月前、由陸資合景泰富與龍光地產創下的鴨脷洲利南道土地標價，成為香港最新最貴的地王。恒基兆業地產副主席李家誠表示，該地未來將成為繼中環國際金融中心之後、最新的標誌性商夜大廈，預計將投入至少260億港幣（約1,006億台幣）興建、最快將在2022年完工落成。
近年來，隨著陸資頻頻介入，讓寸土寸金的香港多筆重要土地招標案，在銀彈攻勢下，最終多半落入陸資地產商之手。除了上述所提及的鴨脷洲利南道土地外，與美利道同期拍賣的另一塊重要地區：舊機場的啟德商業區土地，更有6成比例被大陸海南航空集團標下，然而搶下鴨脷洲的合景泰富，更於昨日聯手龍湖地產，以72.3億港幣（約279.8億台幣）搶下其中一塊住宅用地，不禁讓港媒感嘆，啟德地區幾乎全數落入陸資之手。
美利道標案也吸引了眾多地產商爭搶，包含李嘉誠旗下的長江實業等港企和新地、中渝置地等實力堅強的陸企。由於地處精華地段，恒基集團認為，未來商業大樓一旦完工，勢必能讓港島中區的辦公室承租率提高，著眼於租金投報率，恒基副主席李家誠認為，此次高額標價並不冤，是一樁絕對值得的買賣。
(中時電子報)
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