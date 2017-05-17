5月17日各報頭版要聞

各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●C肝群聚感染首爆 診所重複用針頭 害慘病患

台灣自1992年進行血液篩檢C肝以來，首次爆發群聚感染事件！桃園市楊梅區維蓮診所護理師陳瑞蓉，涉嫌重複使用針頭為病患施打點滴、營養劑，造成5名病患感染C型肝炎，該案曝光後，陳竟供稱，不知重複使用針具會引發感染；衛生局初步統計，至少有1200名曾在該診所就醫病患存在感染風險，將主動通知並進行血液篩檢。

●繃緊神經 天熱＋缺水 5、7月供電吃緊

天氣愈來愈熱，用電量不斷推升，備轉容量率也一直在象徵供電警戒的橘燈打轉，外界憂心今夏是否會缺電？台電董事長朱文成表示，根據氣象局提供的資料，今年氣溫比往年高，天氣炎熱的月份也比往年長，台電最新評估，即日起至5月底及7月份將是用電高峰，台電「戒慎恐懼」努力穩定供電、不限電。

●藍黨魁選戰 46萬黨員具投票權 張雅屏：嚴審人頭黨員 無質疑空間

國民黨主席選舉進入倒數階段，部分陣營互控對手為求勝選，引入人頭黨員。國民黨副祕書長兼組發會主委張雅屏昨強調，本屆新徵與回復黨籍之黨員，審查流程均依規定辦理；經過嚴格把關，今年1月1日至1月20日申請入黨者，審核後共剔除3113人，現在46萬具投票權的黨員，「不認為有其他質疑的空間」。

《蘋果日報》焦點要聞

●無良 診所重複用針頭

無良診所竟重複使用針具釀禍！衛福部疾管署年初至上周三接獲五例急性病毒性Ｃ型肝炎確診通報，後追查這五人都曾到桃園市楊梅區維蓮診所注射針劑，進一步調查發現是維蓮重複使用針具，才導致染病；此應為一九九二年Ｃ肝抗體檢驗納入血液篩檢以來，國內首見的Ｃ肝群聚感染事件。該診所高達一千兩百名患者恐有感染風險，疾管署呼籲應快到楊梅衛生所免費抽血檢查。

●防染B肝 愛滋 切忌共用針具

維蓮診所涉嫌重複使用針具，導致五名患者感染急性病毒性Ｃ型肝炎。醫師指，Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、愛滋病與梅毒等疾病，都可能因共用針具、針頭不潔而傳染，呼籲民眾「沒事別打針」，更別迷信打營養針、吊點滴對身體好。

●迪士尼遭勒索 駭客嗆搶播《神鬼5》

迪士尼公司傳出有還沒上映的電影被駭客盜取，遭索討巨額贖金。而肆虐全球的「想哭」（WannaCry）病毒勒索到約200多萬台幣，美國政府表示還沒看到付了贖金成功取回電腦檔案的案例，資安公司發現WannaCry可能有北韓駭客涉入。

《聯合報》焦點要聞

●執政周年 蔡總統聲望下滑

蔡英文總統執政即將屆滿周年，本報民意調查發現，蔡總統的聲望一年來下滑了廿二個百分點，滿意度降到三成，不滿意度攀升到五成。

●大嘴巴洩密 川普：我絕對有權這麼做

華盛頓郵報十五日率先報導，美國總統川普十日會見俄國外長拉夫羅夫和俄國駐美大使基斯里亞克時，透露被美國情治單位列為最高機密的情資，恐危及美國的中東盟邦在伊拉克和敘利亞蒐集有關伊斯蘭國（IS）情報的重要來源。

●核一、核二除役2020年燃煤占比將達50%

經濟部長李世光昨（16）日表示，實現2025年非核家園是他上任以來的重要任務，有信心完成今夏供電穩定。但根據經濟部規畫，因應核一、核二除役，再生能源未及趕上，2020年我國燃煤發電占比將提高至50%。

《自由時報》焦點要聞

●無良診所共用針具 爆C肝群聚感染

這家診所太無良了！桃園市日前出現五例急性病毒性Ｃ型肝炎確定病例，追蹤發現，年齡從卅至六十幾歲不等的五個案都曾到楊梅區維蓮診所就醫，並曾注射藥物，綜合個案疫情調查及病毒核酸序列相似度，研判為全台首例的Ｃ肝群聚感染事件，感染原因為診所重複使用針具。

●怪年輕人不買股 金管會被噓爆

金管會副主委鄭貞茂昨出席一場論壇致詞時強調，台灣資本市場現在是萬事俱備只欠東風，就欠找回投資人的熱情；他還說，台股目前主要投資人是五、六年級生，年輕人不進場買股，不僅是資本市場的斷層，更是資本市場的危機，金管會正研議相關方案，讓小額投資人也可以參與、買得起高價股。但這說法引起網民噓爆，狂批「房貸都付不起，還買股票？」

●3數據看台股 果然老態龍鍾

根據證交所統計，從二○一○年到二○一五年上半年，台股自然人以四十一歲到五十歲及五十一至六十歲的成交金額比重較高，分別達二十七％及三十％，二十一到三十歲比重僅四．五％；再從股利所得分配年齡層來看，僅四．二％由二十到二十九歲的年輕人領走，但五十歲以上年齡層領走六成六。這些數據都凸顯年齡層越高、投資股票者愈多，青貧族多只能靠薪水過活，根本不敢、或無能力投資股票。

(中時電子報)