白宮記錄曝光 川普疑曾施壓柯米中止對弗林調查

遭川普閃電去職的前聯邦調查局局長柯米。（圖/美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）日前突然下令開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）一事，在美國高層政治鬧得不可開交。如今又有美國媒體踢爆，今年2月的白宮會議紀錄曝光，紀錄中顯示，川普曾施壓柯米，希望他能中止對前國安顧問弗林（Michael Flynn）疑與俄國有連結的調查。雖然白宮隨即對此事否認，但恐怕這場政治風暴短時間內仍不會停歇。

據美國紐約時報（New York Times）報導，遭川普閃電解職的前聯邦調查局局長柯米，其扯出的政治風暴愈演愈烈，今日再傳出一份於今年2月份白宮會議的紀錄曝光，當中清楚地寫道，川普在會議上多次要求柯米「放手」，中止對因涉嫌與俄國高層有連結的前國家安全顧問弗林的調查，並讓弗林得以全身而退。在紀錄中，川普表示，「我希望你能看清這個案件，並讓這事情就此過去，也讓弗林因此離開；他是個好人，我希望你能放他一馬。」但負責調查的柯米並沒有答應總統的要求，反而僅以「我知道他是個好人」回應。此紀錄一出，更讓媒體與大眾懷疑，川普炒掉柯米的職務，恐不單純因為希拉蕊（Hillary Clinton）的案件，而可能是有讓川普引火上身的內幕存在。

被指控與俄羅斯有連結，因此而引咎辭職的前國家安全顧問弗林。（圖/美聯社）

對此指控，白宮隨即發表正式聲明稿，嚴正駁斥紀錄上的「對話」。聲明中表示，「川普總統確實曾多次且反覆地表達前國安顧問弗林的貢獻，但從未要求柯米先生中止任何調查。總統最尊重的就是美國的司法與調查體系，這段所謂總統與柯米先生之間的對話，既非事實且內容更不準確。」而聯邦調查局則是拒絕對此發表回應。

(中時電子報)