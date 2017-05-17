「維護競賽精神」法網拒邀莎拉波娃

莎拉波娃在羅馬網賽次輪受傷退賽。(美聯社)

莎拉波娃確定無緣復出後的首場大滿貫賽！法國網球總會主席Bernard Giudicell透過臉書直播記者會宣稱，將不會送出法國公開賽的外卡給莎娃，「我們只有邀請受傷球員的外卡，沒有邀請禁藥球員的外卡。」

小威廉絲懷孕不參賽，費德勒日前宣布放棄今年法網，即使莎娃能拉抬收視率，法網總也不打算妥協。Giudicell說：「我為莎娃與她的球迷感到遺憾，他們一定會很失望，但我職責在身，我必須維護網球比賽的風紀。」

法國女將茉蘭登諾維琪曾不滿莎娃復出後連續以外卡出賽，現在法國網總替她出了一口氣。莎拉波娃原本被判決兩年禁賽，後來因「非蓄意用藥」減刑為15個月，不過Giudicell表示「這不會改變她使用禁藥的事實。」

目前正進行的羅馬公開賽，莎拉波娃次輪因為大腿受傷而退賽，單打排名暫停在175，進入溫網的難度大增。溫網下月20日將宣布是否給莎娃外卡，如果未獲外卡，她只能藉著資格賽打進去。

(中時電子報)