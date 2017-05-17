烏來彩虹橋通車　溫泉業者推優惠專案

慶祝彩虹橋通車，烏來溫泉業者推出春夏優惠專案中。（陳志東攝）

馥蘭朵「棋不語」演出，總有許多詩意。（陳志東攝）

烏來雲仙樂園有著許多生態與美景。（陳志東攝）

民國104年8月蘇迪勒颱風摧毀烏來聯外道路，不只溫泉旅店大受影響，居民生活也出問題。這一年多來，居民們靠著當初緊急搭建的便橋維持交通，全新興建的「彩虹橋」終於在今年5月正式通車，溫泉業者紛紛推出優惠慶祝。

「彩虹橋」在泰雅族文化中象徵了死後的靈界之路，為善者就可走過這美麗彩虹橋通往祖靈懷抱，為惡者，得走彩虹橋旁的荊棘之路，甚至跌落滿是蛇怪的惡水之中。新橋命名「彩虹橋」，有著災後重生，將走向美麗新境界之意。

配合新橋落成、未來烏來交通更穩定與順暢，溫泉業者也紛紛推出專案。馥蘭朵推出「Bravo！春。日」住房專案，2人成行每人7000元+10%起，每日限量五組並升等山水客房一晚，附早餐/午茶/晚餐/宵夜與無限使用沐嵐大浴場跟春日好禮。

雲仙樂園則與數家溫泉旅店合推優惠套票，例如購買入園及纜車門票即可享有明月溫泉會館泡湯9折優惠。又如達利溫泉渡假會館推出春夏平日全面5折優惠，週六及假期6折優惠； 慈云溫泉會館推出泡湯常客券買5送1等等。

(中時)