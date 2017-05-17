蔡就職周年滿意度僅三成 羅智強：比扁還不如
蔡英文上任將滿周年，據最新媒體民調顯示，蔡英文的滿意度從就職時的五成二、執政百日的四成二到這次的三成。蔡英文不僅就職周年滿意度輸給馬英九外，更輸給就職周年滿意度還有45%的陳水扁。對此，總統府前副秘書長羅智強表示「蔡英文第一年的表現，比陳水扁還不如。」
據聯合報最新民調顯示，蔡英文在執政這一年來，滿意度從剛就職的5成二下滑到這次的三成，一年來減少了22個百分點；不滿意度比例從就職時的一成攀升至五成。此外，與前兩任總統馬英九、陳水扁就職周年的評價相比，馬英九、陳水扁兩人就職周年的滿意度分別為五成二與四成五，各比蔡英文高出22個百分點及15個百分點。
對此，羅智強在臉書表示「還馬英九公道者，必蔡英文」。羅智強說蔡英文就職周年的滿意度除了輸給馬英九外，更慘的是還輸給八年貪腐的陳水扁，陳水扁在2001年就職周年時，滿意度還有45%。「蔡英文第一年的表現，比陳水扁還不如。」
羅智強說，蔡英文上台後，社會變得更撕裂、政治清算變本加厲、兩岸對立不斷升高、政策反覆讓全民無所適從，凡此種種，都一步一步地堆疊出蔡英文今天民調的「慘況」。然而，最慘的不是蔡英文，而是得和蔡英文一起繼續「慘」三年的台灣。
網友回應表示「那會有三成連死忠深綠都駡翻了，因為這次真的是空，空，空」、「小菜還會更爛的，放心」、「一點也不意外，以前在野常罵鳥籠公投，現在全面執政，公投法確仍躺在宗痛府。」、「民進黨zzzzzz」、「小英很慘嗎？從民調面子上看來好像是，但從實質面看，綠營吃香喝辣賺好賺滿，可以富貴好幾代，哪裡慘？再看看陳致中就知道」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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