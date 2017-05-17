演唱氣氛HIGH撞裂門牙 蕭敬騰封口唱「這首歌」
「金曲歌王」蕭敬騰暌違5年，重返澳洲舉辦「IMBA浪漫與搖滾」演唱會，唱起情歌時可說讓粉絲聽得如癡如醉，不過前天卻在臉書突然宣布，將不再演唱經典歌曲《王妃》，讓粉絲聞訊可說都傻了眼。
蕭敬騰在臉書道出原因，他表示演唱會唱到壓軸歌曲《王妃》時，因為氣氛HIGH到最高點，讓他亢奮到跳下舞台，未料門牙卻被歌迷撞裂了一個角，不過對此意外他強調並非誰的錯，只是剛好氣氛太HIGH了， 為了不讓類似事件再度發生，以後就不再唱《王妃》了，除非你們的熱情再度爆棚，隨後也PO上開心出遊的照片，心情並未因這小意外受到影響。
不過粉絲看到這篇PO文後，也紛紛留言表達不捨「你的安全才是最重要的，不然怎麼和我們唱40年」、「聽起來很痛的樣子，希望你沒事」下次別嗨過頭」，但也有粉絲直呼「沒唱王妃就不完整了，為了安全可以改唱抒情版」。
(中時電子報)
關鍵字：蕭敬騰
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