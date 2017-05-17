《時來運轉》刺客鬥皇帝 誰是真正東霸天？
季後賽的不敗之師騎士終於盼到了東區冠軍戰的到來，雖然部分球迷會對於休息近十天的騎士是否會有對於比賽生疏的疑慮，但我認為有著「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在陣的騎士，這樣的疑慮並不是重點。我們回顧本賽季的最後兩個月，或許是因為賽事的兵疲馬困，讓「衛冕軍」騎士全隊無法得到充分的休息，也讓他們在最後兩個月屢戰屢敗的情況下，拱手讓出東區龍頭的席次。所以說，我認為現在的騎士在有著充分的休息之下，或許他們的衛冕之路會走的比較順遂。
東區龍頭「綠衫軍」塞爾提克在歷經了七戰之後，終於殺出血路淘汰了巫師。雖然闖進東區冠軍戰的他們，在接下來的比賽有著更艱難的任務要突破，但我認為這七場的比賽，肯定會讓塞爾提克的小將門在面對大比賽的經驗上有著明顯的提升。而這樣的經驗值能否立即產生效應，讓「綠衫軍」在東區冠軍戰中能夠成為擊敗「衛冕軍」的化學藥劑，將會是我們值得關注的地方。而同樣的，陣中一哥「小火車」湯瑪斯（Isaiah Thomas）能否成為砍倒巨人的刺客，或許將會是本賽事最重要的話題。
本場比賽臺灣運彩開出做客的騎士要讓給地主塞爾提克4.5分，雖然這樣的盤分是依照雙方的戰力還有季後賽的成績來評估，但我認為以綠衫軍在主場的強悍程度，我相信地主塞爾提克受讓過盤是很有利的選擇。
※本場推薦：塞爾提克過盤
(中時電子報)
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