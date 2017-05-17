迷妹瘋狂接機 趙又廷鞋子都被踩掉！
趙又廷日前與楊冪合作，以古裝劇《三生三世十里桃花》，人氣紅透半邊天，一舉登上男神寶座，趙又廷甩起初不被看好低潮，以精湛演技收服許多觀眾的心，更被稱是「整容般的演技」，每回他現身都吸引許多粉絲，近日趙又廷現身機場，還被一群迷妹瘋狂包圍，甚至連鞋子都被踩掉！
《三生三世十里桃花》叫好又叫座，不僅讓楊冪演藝事業再攀高峰，更讓趙又廷以「夜華」一角成為新一代男神，不僅他微博粉絲爆增，甚至趙又廷走到哪都有不少粉絲圍繞，近日趙又廷則以一身休閒打扮現身北京機場，輕鬆又不失帥氣，粉絲為爭賭偶像風采，更是擠滿機場電扶梯，甚至還把趙又廷鞋子踩掉，足以見識到趙又廷的超高人氣。
(中時電子報)
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