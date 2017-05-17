窗外就是美景！全球7間景觀旅宿 飽覽巴黎鐵塔、萬里長城

下榻「查爾斯弗羅奎茲公寓」，直接從窗戶欣賞到艾菲爾鐵塔閃閃發亮的迷人景色。(圖/Booking.com繽客)

位於倫敦精華地段的「公園廣場西敏橋酒店&渡假村」，在房內即可直接欣賞大笨鐘。(圖/Booking.com)

房裡就能拍！入住專屬拍照房，天天獨擁世界經典城市景觀。出遊上傳景點美照，是現代不少民眾經常旅行的原因之一，全球訂房網站精選出7大世界經典景點美景房，提供遊客在享受頂級住宿體驗的同時，也能夠避開人潮，不受地理、時間約束，捕捉完美旅途畫面。

根據Booking.com繽客調查，介於18至34歲的旅客中，有超過3成民眾表示在社群媒體上傳景點美照是他們經常旅行的原因之一，顯見對於現代旅客而言，一張照片早已不是記錄當下這麼簡單。

旅客在享受優質住宿體驗的同時，也能拍出完美照片與朋友分享，位於英國倫敦精華地段的「公園廣場西敏橋酒店&度假村」可飽覽英國倫敦大笨鐘，英式風情與歷史人文的完美結合，裝潢風格時尚且房型多元，亦能同步在房內欣賞倫敦知名歷史地標，館內的Brasserie Joël餐廳更榮獲多項獎項肯定。

入住「歐貝羅伊阿瑪維拉斯阿格拉酒店」，到酒吧邊品醇邊欣賞泰姬瑪哈陵優雅風光。(圖/Booking.com繽客)

到巴黎旅行，如果只能選擇一個景點拍照，那非艾菲爾鐵塔莫屬。「查爾斯弗羅奎茲公寓」距離艾菲爾鐵塔僅 50 公尺的翻新公寓，房間寬敞且自炊設備齊全；最棒的是，入夜後，旅客可以直接從窗戶欣賞到艾菲爾鐵塔閃閃發亮的迷人景色。

如果想一次拍下紐約的完整天際線，前往第五大道，登上102層樓高的帝國大廈觀景台將是最佳首選。而「紐約第五大道朗漢廣場酒店」位於曼哈頓中城，飯店距帝國大廈僅300公尺，入住旅客可以等到夜深人靜，再登上觀景台欣賞夜色，避開熱門時段的洶湧人潮。

希臘雅典與義大利米蘭的獨特的歷史文物與藝術風光一致受到Booking.com繽客的旅客推崇，位於雅典衛城對岸的「亞森瓦斯酒店」坐擁帕德嫩神廟極致景觀，7樓設有MODERN Rooftop Dining餐廳，提供時尚餐點以及雞尾酒的同時，還能飽覽雅典衛城的夜光美景；而距離米蘭大教堂僅 5 分鐘步行路程的「佛羅倫薩科索12號公寓」，提供廚房與寬敞陽台，讓入住旅客能優遊自得，遠眺雄偉的米蘭大教堂。

舉世聞名的萬里長城，是有史以來規模最龐大的建築之一，更是全球最長的城牆。距離慕田峪長城僅 6 分鐘車程的「花台子」，要前往箭扣長城野僅需15分鐘車程，隨時都能一覽萬里長城的風貌，飯店內應有盡有，最特別是，還提供蔬果宅急便服務。

此外，到印度阿格拉泰姬瑪哈陵，近距離體驗繽紛帝國文化，可以選擇下榻「歐貝羅伊阿瑪維拉斯阿格拉酒店」，距離泰姬瑪哈陵僅 600 公尺，提供豪華客房、舒適 SPA、造景花園、室外游泳池、4間館內餐廳，最重要的是入住旅客除了能享用傳統印度佳餚，還可以到酒吧邊品醇邊欣賞泰姬瑪哈陵優雅風光。

(中時電子報)