民進黨證無敵？綠委趙天麟改裝宣傳車趴趴走
近期政府積極取締改裝汽機車，讓許多車友發出怒吼，不論是否合法，車友都有可能被迫請假去驗車。而民進黨立委趙天麟的改裝宣傳車遭網友在「爆料公社」發文質疑沒車牌、車改成這樣還可以上路，難道不用驗車嗎？還是顏色對了就沒關係。國民黨文傳會副主委洪孟楷則認為民進黨證無敵，連警察也不放在眼裡？對此，趙天麟辦公室回應，此車目前已暫停行駛。
宣傳車惹議，趙天麟辦公室總幹事薛兆基表示，該款「鋼鐵螞蟻車」並非常態性上路之宣傳車輛。為因應活動的前導車需求才設計成吸睛效果的「鋼鐵紅螞蟻」，將造型發泡設計物以附掛車體方式，概念類似遊行花車。上路前也比照花車遊行向警方報備行駛路線，民眾有疑慮後已停駛。
洪孟楷呼籲「綠委別只忙改車，說好的公投法修正呢？」洪認為綠委為拚黨內市長初選無所不用其技，而視國家法令如同無物，把車輛改裝如此誇張上路，已經違反道路交通安全法規，有恃無恐的上路，難道為了選舉就如此不擇手段？還是民進黨證無敵，連警察也不放在眼裡？
白色正義聯盟質疑「沒有車牌，非法改裝！為何沒事？這應該是我看過最狂的改裝車了」而且連車牌也沒有，原來一看是…民進黨立委，所以本週強力取締改裝車，立委車不用抓嗎？網友則痛批「顏色對了，殺人放火都無罪。」、「南部就是敏盡黨的天下沒辦法！他們說了算」、「上下都是自己人不有事啦！」、「該罰，耍特權！」
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷 臉書
文章來源：白色正義聯盟 臉書
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