吳敦義殺入黃復興 洪秀柱好姊妹倒戈

國民黨主席選舉，16日上午在台中世貿中心舉辦「中彰投區政見說明會」，吳敦義指出國民黨不會改名但要改個性。（黃國峰攝）

國民黨主席選舉將於5月20日投票，16日上午在台中世貿中心舉辦「中彰投區政見說明會」，吳敦義與洪秀柱短暫交會，互相握手致意。（黃國峰攝）

國民黨主席選舉，被視為「本土派」的吳敦義，成功殺入黃復興票倉。曾與洪秀柱在立法院組成「金釵盟」的好姊妹沈智慧，倒戈支持吳敦義，並保證帶走大台中2到3千張黃復興選票。

在這次國民黨主席選舉，擁有投票資格的黨員中，以退役官兵及其眷屬組成的黃復興選票，占比超過2成，是6位候選人極力爭取的族群。

「本土派」吳敦義被認為不受「深藍」黃復興青睞，但他卻成功爭取到台中黃復興出身、前立委沈智慧的支持。

沈智慧接受壹週刊訪問表示，大台中有1萬1千名左右的黃復興，她可以挖走2到3千票，再加上原本就有意投吳敦義的票，估計吳能拿到3500票。

沈智慧說，改挺吳敦義是一個痛苦的決定。但她與眷村老伯伯們討論，吳敦義雖然有一些形象不佳的言行，但這或許是一種「梟雄」特質，現在的國民黨，正需要一個精明幹練的人，才能對付民進黨這些「地痞流氓」。

1989年第一屆立委增額選舉，沈智慧、洪秀柱、葛雨琴、洪冬桂、朱鳳芝、蕭金蘭、王素筠及周荃8位女立委結為閨密，組成剽悍的「金釵盟」問政。

(中時電子報)