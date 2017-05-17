走吧！和京都一樣適合漫步旅行的10座城市

日本京都以寺廟、傳統茶道聞名，同時兼具前衛都市的便利。(圖/Booking.com繽客)

德國慕尼黑，設備完善的人行道，讓每個轉彎都能享受巴伐利亞美麗的風景。(圖/Booking.com繽客)

漫步旅行探索城市風光，不僅是響應零碳足跡的永續旅遊概念，也是最能發掘城市祕境、與當地人進行最直接互動的最道地的旅遊體驗。不過，選擇徒步旅行目的地時，城市規模、沿路景點以及大眾運輸系統的便利性都是重要的考量，全球訂房網站根據用戶意見評選出全球10大徒步旅行城市，除了日本京都上榜，還有哪些城市適合雙腳玩透透呢？

►德國慕尼黑 行走都市綠洲感受歐洲風情

想以漫步的方式遊覽城市景點的話，慕尼黑絕對是首要選擇，市中心設備完善的人行道，讓每個轉彎都能享受巴伐利亞美麗的風景；號稱歐洲最大公園之一的英國花園，擁有田園景致、歷史遺跡、啤酒花園，以及日式茶屋，除了都市綠洲外，拜訪華麗的公共建築和聖母教堂也是必經行程之一。

►日本京都 古典亞洲與前衛科技的完美結合

完美結合傳統歷史文化與現代科技，京都作為日本帝國首都超過1,000年歷史，寺廟、茶道、傳統花藝聞名，且兼具前衛都市的便利。京都城市著名景點散佈在各個角落，建議搭乘大眾運輸，再用走路的方式一一探索；最具特色的散步路線莫過於清水寺周邊，古色古香，神社和街道上販賣點心的攤位，也同時為這區注入活力與生命。

►芬蘭赫爾辛基 宜居城市的前衛美學與古蹟文化

做為全球最適宜居住城市的常勝軍，赫爾辛基是打造散步街區、無車環境的先驅，前衛的北歐設計風格也是城市的知名特色。藉由雙腳認識這個北歐城市，欣賞前衛藝術美學與芬蘭古蹟建築的結合，為整趟旅程帶來一場視覺饗宴。

►法國波爾多 鏡面反射水池世界之最

想要感受放鬆又優雅的氣氛，不妨拜訪波爾多。漫步在步行大道上，兩側有壯麗的新古典主義建築和噴泉廣場，交易所廣場的水鏡廣場尤為壯觀，是世界上最大的鏡面反射水池，彷彿置身於夢境之中。波爾多不但適合步行，透過自行車或搭乘大眾運輸也能輕鬆自如的在城市裡自由移動。

►義大利佛羅倫斯 慢活城市的感官饗宴

走在佛羅倫斯城市中，美酒和托斯卡尼的蕃茄麵包湯將讓這趟感官之旅更臻完美。別具風味的鵝卵石街道少了行車的干擾與破壞，讓步行旅客能更從容地欣賞城市風光。步行是體驗義大利生活最棒的方法，啜飲一口濃縮咖啡，沐浴在波波里花園奇幻的陽光之中，感受城市慢活步調。

►美國紐約 享受都市風情最純粹的感動

井然有序的街道和街道號碼，要在紐約街頭迷路絕非易事。走過豐富多元的曼哈頓街區、蘇荷區、小義大利、佔地廣闊的中央公園，以及皆為行人徒步區的時代廣場，讓整座城市迷人丰采嶄露無遺。由於城市便利性高，大部分紐約市民甚至都沒有自己的座車；當有需要的時候，隨時也都可以搭上便利的地鐵系統悠遊城市。

芬蘭赫爾辛基適合以雙腳認識宜居城市，欣賞前衛藝術美學與古蹟建築的結合。(圖/Booking.com繽客)

►澳洲伯斯 專屬步行導覽領略城市風貌

不只有乾淨的海灘和湛藍的天空，西澳城市伯斯更是文化創意的中心。踏上城市宜人的街道，兩旁豐富的餐廳、酒吧任君挑選，或者可以選擇在都會公園蓊鬱的樹林裡，感受芬多精，聆聽風吹過楓香樹的聲音。若想要更深入了解當地重要的歷史古蹟或私房景點，亦可選擇參加熱門的城市步行導覽。

►加拿大溫哥華 感受漫步都市中的小確幸

號稱最適合居住的加拿大城市，溫哥華同時也是步行推薦城市名單的常客。面著海、背著北岸山脈，城市景觀美不勝收。富含自然美景與豐富的文化，散步在城市之中總會發現許多小確幸，福溪沿岸到格蘭佛島與安步公園更是受到許多旅客特別推薦的步行路線。

►美國舊金山 攀上斜坡一睹城市繽紛風采

對於想要挑戰斜坡的徒步旅行者，舊金山絕對是步行城市的第一選擇。擁有北加州陽光普照的氣候，兼容並蓄為特色，走在街區之中，顏色繽紛的房子和當地文化共同締造整個城市特色。此外，也可以同時挑戰全長1.7英里的金門大橋，或走往39號碼頭享用新鮮的螃蟹和冰淇淋。

►烏拉圭蒙特維多 徒步感受悠久的歷史氛圍

蒙特維多雖然是個大城市，但卻非常適合以步行的方式探索。日落時分，慵懶地沿著蘭布拉大道漫步，體驗城市獨有的海灘氣氛，路上綠樹蓊鬱的廣場、混合式的殖民建築、裝飾藝術與70年代的水泥高樓，絕對讓到訪旅客大開眼界。而漫步在老城區的亞蒙得維的亞，看著樓房歲月的痕跡，欣賞街頭音樂家的表演，還有路邊小販道地的烏拉圭美食，感受悠久的歲月足跡與歷史氛圍。

(中時電子報)