中國推「一帶一路」 外媒：想與美國平起平坐

中國大陸的「一帶一路」戰略。(圖/本報系資料)

「一帶一路」論壇開在北京舉行，大陸國家主席習近平親自向各國與會元首握手寒暄。（圖/中新社）

中國大陸今年首辦「一帶一路」論壇，共有29國元首出席，可謂聲勢浩大；這個世界歷史上最大的基礎設施項目，最終投資將達9000億美元（約27兆台幣），規模超過美國主導重建二戰後歐洲的「馬歇爾計畫」。對此，外媒聲音不少，大致認為這是大陸在塑造西方沒落的新世界格局，也就是突出建立新秩序的期待。

英媒BBC報導了近來西方觀察家對中國大陸「一帶一路」的分析，有跡象顯示，大陸已經不再走鄧小平的「韜光養晦」方針，開始尋求「有所作為」。可以看得見，習近平藉論壇表達了不想做凡事以美國馬首是瞻的意念，並希望在新秩序中與美平起平坐。

美國評論家帕特里克．勞倫斯指出，大陸當局的企圖心並非現在才有，早在1990年代的亞洲金融風暴期間，該國就積極協助亞洲國家穩定貨幣，並開始與東協建立關係；2001成立「上海合作組織」，更明顯是在國際政經領域尋找盟友，將中亞五國與俄國拉到自己這方。

不少西方主流觀點對「一帶一路」看法偏於負面，認為中國大陸始終在製造一種「虛假印象」：美國主宰衰落，中國正在崛起；美國到處侵略，中國致力和平發展。這些觀點還伴隨指責大陸的南海造島、國內資本控制、操縱貨幣等等。

關於上述批判，帕特里克．勞倫斯表示，這些都是在反照出以美國為首的西方國家意識型態，即輸出國家自身政經模式，企圖在各方面加以主宰；他認為，「一帶一路」的確提供不同的選擇道路，而理解中國提倡的願景，必須超脫既有的意識型態，去想像不同的可能性。

(中時電子報)