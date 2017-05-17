陸「帶路」發展 陸委會：仍盼與對岸協商

面對中國大陸積極發展「一帶一路」戰略建設，陸委會副主委邱垂正今（17）日赴立法院備詢時表示，仍會力促兩岸恢復協商，彰顯兩岸經貿互利。此外，也希望在適當時機與對岸展開協商，創造區域合作典範。

邱垂正今日就「『一帶一路』、『TPP』、『RCEP』發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」赴立院備詢，邱垂正表示，對於大陸發展「一帶一路」建設，可能讓我國參與區域經濟整合面臨更多考驗，亦可能影響兩岸經貿關係及台商經營。

在因應方面，邱垂正表示，將力促兩岸恢復協商，彰顯兩岸經貿互利。他稱，台灣的經濟成長依賴對外貿易，且大陸是我國重要經貿往來對象，希望為兩岸經貿互利雙贏尋找可能性。此外，也希望在適當時機與對岸展開協商，創造區域合作典範。他並稱，政府將會繼續推動新南向政策，爭取更多市場商機。

(工商)