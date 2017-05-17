高雄長庚新院長布達 換肝名醫王植熙接任
高雄長庚前院長李炫昇因受黑函攻擊，主動辭職，董事會昨天開會通過由執行副院長王植熙接任院長職務，17日上午正式布達；據了解，王植熙為知名資深外科醫師，專長是肝臟移植，是高雄長庚前院長陳肇隆肝臟移植團隊重要左右手。
布達典禮今天上午7點半在高雄長庚舉行，長庚決策委員會主任委員李石增親自南下主持並交付印信；王植熙致詞時表示，未來會傳承高雄長庚優良傳統，結合老中青合作、共同努力，持續追求高品質的醫療服務。
王植熙畢業於中國醫藥大學醫學院醫學系，歷經林口長庚一般外科主治醫師、高雄長庚紀念醫院一般外科主任，在肝臟移植領域名聲顯赫，是前院長陳肇隆移植團隊得力助手。
高雄長庚前院長李炫昇去年七月才上任，今年遭黑函指控，說他6年前收受廠商好處，他雖強調黑函內容子虛烏有，但為了自清、避免有心人持續攻擊，對醫院產生負面影響，4月宣布辭去院長職務，目前他向院方請假，前往美國參加女兒的畢業典禮。
(中時)
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