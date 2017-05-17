確保亞太穩定 美雷根號航母將巡弋南海海域

原駐紮於日本橫須港的雷根號航母，於昨日展開新的巡弋任務。（圖/美國海軍）

據美國《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，原駐紮於日本橫須賀軍港的美國核動力雷根號（USS Ronald Reagan）航空母艦，於昨日正式展開例行性的海外巡弋任務，雖然美軍始終未表態訪問地點，但可以確定的是，此次巡弋任務將包含西太平洋、南海和印度洋海域，目的是為了確保此區域的穩定與和平，嚴防任何可能的突發狀況。同時間，為了能盯住北韓的一舉一動，朝鮮半島和日本海區域在雷根號巡弋期間，則交由卡爾文森號（USS Carl Vinson）航母負責。

於2001年下水、以前總統雷根（Ronald Reagan）命名的雷根號航空母艦，是美國在21世紀第一艘成軍的航空母艦。隸屬於第七艦隊（United States Seventh Fleet）的雷根號，首次前往日本，是在2011年311大地震後，協助日本海上自衛隊全力進行救災，並透過艦上儀器測出高劑量的輻射值，將數據交與日本政府作為參考。最後在2015年，接替返美整修的喬治·華盛頓號航母（USS George Washington）進駐橫須賀港，成為駐日美軍艦隊的主要戰力。雷根號上的士官兵共有5千多人，其中包含飛行員和艦載機人員約2,480人。

雷根號航母艦載機F-18超級大黃蜂戰鬥機。（圖/美國海軍）

位於南韓海域、緊盯北韓動態的美軍卡爾文森號航空母艦。（圖/美國海軍）

USS Ronald Reagan now underway on Asia patrol

日本媒體認為，中國大陸始終堅持在南海的影響力，並鉅額資金修建機場和相關基礎設施，和周邊同樣宣稱主權的越南、菲律賓、馬來西亞和台灣，維持一個相當容易崩潰的「平衡」狀態。然而每年經此這個海域的貿易額高達5兆美元（約150兆台幣），再加上更是能源和原物料航線必經之地，美軍不可能放任大陸擴張勢力而不動聲色。此次巡弋，就是一個訊號，提醒南海和亞太各國，最好不要輕舉妄動。

(中時電子報)